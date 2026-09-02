三菱自動車工業の新型「パジェロ」は、往年の悪路走破性を継承しながら先進技術の面でも抜かりがないとのこと。本格クロカンSUVといえば、堅牢性や修理のしやすさを優先するため最新テクノロジーはそれなり、というイメージがあるが、新型パジェロはどうなのか。

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運転支援機能が充実!

予防安全装備では、衝突被害軽減ブレーキ(FCM)や前方衝突予測警報(PFCW)、踏み間違い衝突防止アシスト(EAPM)を採用している。交差点で左右から接近する車両を検知して注意喚起を行う前進時交差車両検知警報システム(FCTA)は、出会い頭の衝突リスクを低減してくれる。

加えて、新たに緊急時車線維持支援機能(ELA)を搭載。車線逸脱の危険を検知すると警報やステアリング制御によってドライバーを支援する。

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高速道路では運転支援システム「マイパイロット」(MI-PILOT)が活躍する。レーダークルーズコントロールシステム(ACC)と車線維持支援機能(LKA)を統合制御することで、車間距離と車線中央の維持をサポートし、長距離移動時の疲労を軽減する。

大型SUVで気になる取り回しを支援するのが「3Dマルチアラウンドモニター」だ。4つのカメラ映像と3D車両モデルを組み合わせ、周囲の状況をリアルタイムで把握できる。

さらに、本格SUVらしい機能として「フロントアンダーフロアビュー」を搭載。岩場や急坂などで、ドライバーから死角となる車両前方や下部の路面状況を映像で映し出す。オフロード走行時の安心感向上に貢献しそうな機能だ。

コネクテッド機能では「MITSUBISHI CONNECT」を採用。スマートフォンからエアコンを操作したり、車両状態を確認したりできる。SOSコールにも対応し、日常から緊急時までサポートする。

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