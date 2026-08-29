NEXER Groupは、千葉県注文住宅業者おすすめナビ! と共同で、注文住宅における庭・外構に関するアンケート調査の結果を8月4日に発表した。調査は2026年7月2日～8日の期間、全国の男女620名を対象に行われた。

戸建て住宅に庭や屋外スペースが必要か

はじめに、戸建て住宅に庭や屋外スペースが必要か尋ねると、「とても必要だと思う」が29.0%、「どちらかといえば必要だと思う」が33.9%で、合計62.9%が必要だと回答した。戸建て住宅において、建物内部だけでなく屋外空間も重要だと考える人が多いことがうかがえる。

一方で「どちらともいえない」は19.4%、「必要ないと思う」は合計17.7%だった。

庭や屋外スペースがある場合の使い道について

庭や屋外スペースがある場合の使い道について、「車を停める駐車スペースとして使いたい」が58.1%で最多回答だった。

次いで「家庭菜園やガーデニングをしたい」が39.2%、「洗濯物や布団を干したい」が34.4%、「自転車・バイクを置くスペースとして使いたい」が28.9%と続いた。

一方、「家庭菜園やガーデニングをしたい」も39.2%に上り、実用性だけでなく、趣味や余暇のために活用したいと考える人も一定数いることがうかがえる。

庭や屋外スペースに対して不安に感じること

庭や屋外スペースに対して不安に感じることを聞くと、最も多かったのは「雑草対策が大変そう」で55.2%だった。

続いて「手入れや掃除が大変そう」が48.1%、「虫が発生しそう」が37.9%、「防犯面が心配」が20.2%という結果に。

「雑草対策が大変そう」「手入れや掃除が大変そう」が上位となり、庭や屋外スペースに対して、維持管理の負担を懸念する人が多いことが分かる。外構を計画する際には、デザインだけでなく、日常的な手入のしやすさも重要な判断材料になると考えられる。

注文住宅を建てるとしたら外構で重視したいものに関して、最も多かったのは「駐車場・カーポート」で50.3%だった。

次いで「防犯カメラ」が31.5%、「目隠しフェンス」が28.5%、「庭・芝生スペース」が26.5%、「門まわり・玄関アプローチ」が25.8%となっている。

「駐車場・カーポート」が50.3%で最多となり、外構では、日常生活に直結する実用的な設備を重視したいという回答が多いことが分かる。また、「防犯カメラ」や「目隠しフェンス」も上位となっており、防犯性やプライバシーへの関心もうかがえる。

庭や外構における考え方

庭や外構における考え方について、最多は「広さよりも手入れしやすさを重視したい」で26.3%だった。ほぼ同じ割合で「庭よりも駐車場や収納スペースを優先したい」が26.0%。「広い庭がほしい」は16.8%だった。

「広さよりも手入れしやすさを重視したい」と「庭よりも駐車場や収納スペースを優先したい」がほぼ同率で上位に。庭の広さそのものよりも、維持管理のしやすさや、日常生活での実用性を優先する回答が多いことわかった。

注文住宅を建てる場合の、建物本体と外構の予算配分は、「よくわからない」がで29.4%で最多に。建物本体と外構にどの程度予算を配分すべきか判断しにくい人が一定数いることが分かった。

次いで「建物本体にできるだけ予算をかけたい」が24.4%、「外構にもある程度予算をかけたい」が21.9%と続いた。

庭や外構に追加費用をかけるとしたら、どの設備・工夫にお金をかけたいか尋ねると、最も多かったのは「手入れが楽な庭づくり」で36.1%だった。

次いで「駐車場・カーポート」が35.6%、「防犯対策」が31.0%、「雑草対策」が28.1%、「目隠し・プライバシー対策」が27.9%と続いた。

追加費用をかけるとした場合、見た目の向上だけでなく、維持管理の負担軽減や安全性、プライバシーに関する工夫にお金をかけたいと考える人が多いことがうかがえる。

現在の住まいや過去に住んだ家で、外構・屋外スペースに不満を感じたことがあるかについて、「とてもある」が8.1%、「ややある」が22.9%で、合計31.0％が、「不満」を感じたことがあると回答した。

外構・屋外スペースは日常的に使う場所である一方、実際に住み始めてから、不便さや手入れの負担に気づくことも。3割を超える人が不満を感じた経験があることから、完成時の見た目だけでなく、実際の暮らしにおける使いやすさや維持管理のしやすさまで想定して計画することが重要といえそうだ。

具体的な不満

また、全問で不満があると回答した192名に具体的な不満を尋ねると、「庭の手入れが大変」が40.1%で最多だった。

次いで「雑草や虫が気になる」が38.5%、「駐車場が使いにくい」が33.9%、「収納スペースが足りない」が22.4%と続いた。

庭・外構・屋外空間についてどの段階で考えたいかは、25.3%が「間取りを決める段階で考えたい」と回答。「予算に余裕があれば考えたい」は23.7%、「土地探しの段階から考えたい」は22.7%だった。

庭や外構の計画について、誰に相談したいと思うかを聞くと、最も多かったのは「住宅会社・工務店」で43.1%だった。次いで「ハウスメーカー」が33.2%、「わからない」が20.2%と続いた。

最後に、注文住宅における庭・外構について、最も重視したいことについては、「手入れのしやすさ」が18.4%で最多だった。

次いで「使いやすさ」が17.1%、「特に重視することはない」が12.7%、「駐車・収納などの実用性」が12.1%、「防犯性」が11.5%と続いた。

憧れの庭も、住み始めてから手入れが負担になってしまってはもったいないもの。注文住宅では、広さやデザインだけでなく、日々の使いやすさや手入れのしやすさまで考えて外構を計画したいところだ。