「遺言を書くのは、まだ先でいい」と考えている人も多いかもしれません。しかし、3万件を超える人生の締めくくりに立ち会ってきた相続専門税理士は、遺言を書くなら「70代」がひとつの目安だといいます。

なぜ60代でも80代でもなく、70代なのでしょうか。『限りある時間を豊かにする 人生最後のお金の授業』（天野隆／青春出版社）から抜粋してご紹介します。

遺言を書くなら70代がベストな理由

遺言を書くなら、70代が1つの目安です。

60代はまだ「死」がリアルに感じられず、遺言をまとめる動機が希薄です。80代までいくと、死が目前に迫りすぎて、書くのに相当な勇気がいります。

70代は、死を十分に意識しつつ、まだ気力･体力･判断力がある時期です。もっとも、認知症の発症リスクを考えると、「70代になるまで考えずにいよう」と悠長に構えてもいられません。書けると思ったときが、書きどきです。

遺言を書くことは、残された家族への最後の贈り物でもあります。

遺言がなければ、家族は「故人はどうしたかったのか」を推測するしかありません。特に相続人が複数いる場合、その推測のずれが争いの火種になります。

逆に言えば、遺言を書くことは「残される家族を守ること」でもあります。本人にメリットがないからこそ、それは純粋な利他の行為です。遺言を書くという行為そのものが、「利害を超えたお金の使い方」の1つといえるかもしれません。

遺言を書くことと、遺贈･寄付を決めること。この2つはセットで考えるとよいでしょう。お金をどこに残すかという意思と、その意思を実現する手段。両方が揃って初めて、自分の人生におけるお金の使い方が完成します。