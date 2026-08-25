“オルカン”こと「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」は、全世界の株式に投資できることで人気の投資信託です。一方で株式だけでなく、債券や金、不動産投資信託など複数の資産に投資する『資産複合型ファンド』も人気です。今回は、NISAで購入できるファンドのうち、1年リターンがオルカンを上回った5本を紹介します。

資産複合型ファンドを利用するメリット・デメリット

複数の資産に投資をするバランス型のファンドには、以下のようなメリット・デメリットがあります。

メリット

簡単にリスク分散ができる

リバランス（調整）も行ってくれる

複数の資産に分散投資することにより、価格変動リスクを抑える効果が期待できます。価格の上下が比較的緩やかなため、初心者の方も扱いやすいでしょう。

また資産を運用していくと、成長性の違いにより、資産配分が当初と異なってくることも。この場合、適宜リバランスを行い、資産配分をファンド所定の配分に調整してくれる商品もあります。

デメリット

株式のみのファンドより値上がりが緩やかになる可能性がある

ファンド内の資産配分を自由に指定できない

債券などの安定性が加わる代わりに、株式のみを投資対象とするファンドと比べ、値上がりが緩やかになることもあります。また、資産配分はファンドごとに決められており、投資家が自由に指定することはできません。

オルカン超えを記録した資産複合型ファンド5選

株式・債券など複数の資産クラスに投資するファンドのうち、1年リターンでオルカン超えを達成したファンドを5本紹介します。いずれも高いリターンを記録しているため、株式や現物資産の割合が高めのファンドが多い傾向です。

※リターンは2026年8月14日時点、純資産は2026年8月18日時点

FDA日米バランスファンド（積極型）

「緑の架け橋」という愛称が付けられたファンドで、長期的な視点から日米の株式・国債に分散投資を行います。値動きの大きさが異なる「安定型」「成長型」「積極型」の3種類があり、ここでは積極型を取り上げます。

積極型のポートフォリオは以下のようになっています。

米国株式：40％

日本株式：40％

米国国債：10％

日本国債：10％

株式の組み入れ比率が高めになっており、資産の成長性を優先した内容です。これよりも株式の割合を減らしたい方は、安定型あるいは成長型を選ぶとよいでしょう。

全世界株式・ゴールドアロケーションファンド

「株式の逆張り」と金の投資で利益を狙うファンドです。株式は独自モデルを用いて、安く購入して高く売却するチャンスを見つけるとしています。

株式および金への投資割合は、局面別に変更を行う方針です。2026年5月作成の目論見書によると、金が50.6％、株式が49.2％、その他が0.2％となっています。

eMAXIS 最適化バランス（マイストライカー）

日本を含む世界各国の株式、公社債、不動産投資信託（REIT）に投資を行うファンドです。2026年1月作成の目論見書によると、株式が91％、債券が5％、REITが4％であり、成長性を重視したポートフォリオとなっています。

お金のデザイン・グローバル・リアルアセット・ファンド（世界の実物資産中心）

世界の上場投資信託（ETF）および不動産投資信託へ投資を行うファンドです。純資産総額は2021年にいったんピークを付けた後に減少していましたが、2025年からは増加に転じています。

2026年6月末作成の目論見書によると組入れ上位銘柄は、

iシェアーズ ゴールド・トラスト：20.2％

iシェアーズ シルバー・トラスト：19.3％

東証REIT指数連動型上場投信：13.9％

などであり、貴金属や不動産など、実物資産への投資効果を得るETF・REITの割合が高めになっています。

ハッピーエイジング・ファンド ハッピーエイジング20

SOMPOアセットマネジメントが運用する、「ハッピーエイジング・ファンド」シリーズの1つです。リスク水準の異なる5つのコース（20～60）があり、「20」は一番リスクを取るアグレッシブな位置づけです。

資産の成長を重視しており、ポートフォリオは国内外の株式を90％組み入れています。

※NISAでの取扱商品や対象となる投資枠は金融機関によって異なります。購入前に各金融機関でご確認ください。