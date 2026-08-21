ホンダの小型電気自動車(EV)「スーパーワン」が大人気だ。走って楽しく、補助金を使えば驚きの値段で買えるホンダの新顔が、峠で実力を遺憾なく発揮できるのは当然と言えば当然。では、キャンプに連れ出すような使い方にも対応可能なのだろうか? 実車で確認してきた。

走行シーンも内装も! ホンダ「スーパーワン」の写真を一気に見る

スーパーワンってどんなクルマ?

「スーパーワン」は2026年5月にホンダが発売した小型EVだ。

エクステリアは往年の名車「シティターボⅡ」から着想を得たブリスターフェンダーでワイド&ローな力強さを表現。フロントおよびリアの専用エアロダクトは、走行性能を支える機能性に加えてデザイン性にも寄与している

フロントとリアの専用エアロパーツ

定格出力39kWのモーターは、スーパーワンのために開発された「ブーストモード」に切り替えることで、最高出力が通常の47kWから70kWまで跳ね上がる。ブーストモードでの走行中はエンジンサウンドの演出も加わり、低回転時はEVの力強いトルク感を、高回転時は鋭く吹け上がる高揚感をスピーカーから流れる音で表現する。

床下に搭載する総電力量29.6kWhの薄型バッテリーは、普通充電なら約4.5時間、急速充電であれば約30分で充電が完了。1充電あたりの最大航続距離は274km(WLTCモード)だ。

スーパーワンは2人キャンプに最適?

ホンダは最新の小型EVでどんなキャンプ利用を提案するのか。担当者によれば、想定しているのは2人キャンプだという。

ディーラーオプションのAC外部給電器「パワーサプライコネクター」(4.18万円)を使って、電動ミルで豆を挽き、電気ケトルでコーヒーを淹れる。豊かな自然の中、挽きたての香り高いコーヒーを片手に語らう非日常を楽しむ。そんな時間だ。

展示車両はリアにタープが張られていたが、これは「フリード」用の純正アクセサリー「テールゲートタープ」(3.3万円)を使っている。

後部座席を倒せばフラットなスペースは生み出せるのだが、いろいろと工夫してはみたものの、残念ながら車中泊をするだけのスペースを確保するのは難しかったと担当者。泊りがけのキャンプの場合、基本的にはテントを別途積んでいって、就寝スペースを確保することになりそうだ。

あまりキャンプには関係ないが、展示車両は純正アクセサリーの「LEDフォグライト」(4.95万円)を装着していた。ノーマルからフロントマスクの印象が少し変わり、個性を演出できるアイテムだ。

ホンダアクセスではこのほか、「N-VAN e:」「フリード クロスター」「ステップワゴン スパーダ」「NSX」「シビックRS」のキャンプ仕様を公開。NSXとシビックRSは別稿で、そのほかのクルマは下の写真でチェックしてほしい。

【フォトギャラリー】スーパーワン

【フォトギャラリー】N-VAN e:

【フォトギャラリー】フリード クロスター

【フォトギャラリー】ステップワゴン スパーダ