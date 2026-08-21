ホンダの小型電気自動車(EV)「スーパーワン」が大人気だ。走って楽しく、補助金を使えば驚きの値段で買えるホンダの新顔が、峠で実力を遺憾なく発揮できるのは当然と言えば当然。では、キャンプに連れ出すような使い方にも対応可能なのだろうか? 実車で確認してきた。

  • ホンダ「スーパーワン」

    早くも「スーパーワン」のオフィシャルキャンプモデルが登場?

走行シーンも内装も! ホンダ「スーパーワン」の写真を一気に見る

スーパーワンってどんなクルマ?

「スーパーワン」は2026年5月にホンダが発売した小型EVだ。

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    「スーパーワン」のボディサイズは全長3,580mm、全幅1,575mm、全高1,615mm。車両重量は小型EV最軽量(ホンダ調べ)の1,090kgだ

エクステリアは往年の名車「シティターボⅡ」から着想を得たブリスターフェンダーでワイド&ローな力強さを表現。フロントおよびリアの専用エアロダクトは、走行性能を支える機能性に加えてデザイン性にも寄与している

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    フロントとリアの専用エアロパーツ

定格出力39kWのモーターは、スーパーワンのために開発された「ブーストモード」に切り替えることで、最高出力が通常の47kWから70kWまで跳ね上がる。ブーストモードでの走行中はエンジンサウンドの演出も加わり、低回転時はEVの力強いトルク感を、高回転時は鋭く吹け上がる高揚感をスピーカーから流れる音で表現する。

床下に搭載する総電力量29.6kWhの薄型バッテリーは、普通充電なら約4.5時間、急速充電であれば約30分で充電が完了。1充電あたりの最大航続距離は274km(WLTCモード)だ。

スーパーワンは2人キャンプに最適?

ホンダは最新の小型EVでどんなキャンプ利用を提案するのか。担当者によれば、想定しているのは2人キャンプだという。

ディーラーオプションのAC外部給電器「パワーサプライコネクター」(4.18万円)を使って、電動ミルで豆を挽き、電気ケトルでコーヒーを淹れる。豊かな自然の中、挽きたての香り高いコーヒーを片手に語らう非日常を楽しむ。そんな時間だ。

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    「パワーサプライコネクター」を普通充電ポートに差し込めば、「スーパーワン」から100V/最大1,500Wの電気が取り出せる

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展示車両はリアにタープが張られていたが、これは「フリード」用の純正アクセサリー「テールゲートタープ」(3.3万円)を使っている。

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    「テールゲートタープ」は簡単に設置できるので、手軽にプライベート空間を作れる

後部座席を倒せばフラットなスペースは生み出せるのだが、いろいろと工夫してはみたものの、残念ながら車中泊をするだけのスペースを確保するのは難しかったと担当者。泊りがけのキャンプの場合、基本的にはテントを別途積んでいって、就寝スペースを確保することになりそうだ。

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    大人が足を伸ばして横になるのは難しそうだが、靴を脱いでくつろげるだけでもキャンプの快適性が違ってきそうだ

あまりキャンプには関係ないが、展示車両は純正アクセサリーの「LEDフォグライト」(4.95万円)を装着していた。ノーマルからフロントマスクの印象が少し変わり、個性を演出できるアイテムだ。

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    「LEDフォグライト」はバイカラーでクリアとイエローの2色に切り替えられる。「取付アタッチメント」(1.1万円)と「フォグライトガーニッシュ」(2.2万円)は別途

ホンダアクセスではこのほか、「N-VAN e:」「フリード クロスター」「ステップワゴン スパーダ」「NSX」「シビックRS」のキャンプ仕様を公開。NSXとシビックRSは別稿で、そのほかのクルマは下の写真でチェックしてほしい。　

【フォトギャラリー】スーパーワン

【フォトギャラリー】N-VAN e:

【フォトギャラリー】フリード クロスター

【フォトギャラリー】ステップワゴン スパーダ

安藤康之

安藤康之

あんどうやすゆき

フリーライター/フォトグラファー。編集プロダクション、出版社勤務を経て2018年よりフリーでの活動を開始。クルマやバイク、競馬やグルメなどジャンルを問わず活動中。twitter：@andYSYK。

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