香港貿易発展局主催、香港特別行政区政府文化・クリエイティブ産業発展機構協賛の「センターステージ」が、香港ファッションフェストの一環として、2026年9月2日から5日まで、香港コンベンション&エキシビションセンターで開催される。

アジアを代表するファッション見本市として開催される第11回目のセンターステージでは、国際的な視点と多文化が融合する新たなコンセプトのもと、香港がアジアのファッションハブであり、世界のデザインをつなぐ架け橋として果たす重要な役割を改めて発信する。

会期中は、多彩なテーマゾーン、華やかなランウェイショー、注目のトレンドセミナーなどを展開。さらに、9月2日夜には、毎年恒例のオープニングガラショー「CENTRESTAGE ELITES」を開催し、イベントの幕開けを華やかに飾る。

会場は、それぞれ異なる魅力と世界観を持つ6つのテーマゾーンで構成され、最先端のライフスタイルとファッションのトレンドを紹介する。具体的には、卓越した職人技、洗練性、そして優雅さを体現した「Craftsmanship(クラフツマンシップ)」、現代的で洗練された、最先端のデザインを紹介する「Contemporary(コンテンポラリー)」、都市生活を表現するカジュアルで若々しいスタイル「Urban(アーバン)」、現代のファッション性を備えたアクティブウェア「Athleisure(アスレジャー)」、サステナブル、アップサイクル、ヴィンテージをテーマとしたファッション「Circular Fashion(サーキュラー・ファッション)」、スタイルを引き立てるトレンドアクセサリーを集めた特設ゾーン「Accessories(アクセサリー)」の6つ。

また、日本からはセンターステージ史上最大規模となるパビリオンを出展する。東京ファッションデザイナー協議会の主導のもと、BAP、BASEMARK、BODYSONG.、CHIDORI、divka、IN-PROCESS Tokyo、nunuforme、RBTXCO など20の日本ブランドが参加。日本ならではの美意識とクラフツマンシップを発信し、国内外のバイヤーや感度の高いファッション関係者に向けてその魅力を紹介する。

今年は韓国がパートナーカントリーを務め、Kファッションの魅力を大々的に発信。韓国パビリオンには、大韓貿易投資振興公社、HISEOULSHOWROOM、在香港大韓民国総領事館の支援のもと、DOUCAN、ELNORE、Ét demain、HOLYNUMBER7、NUOSMIQ、RE RH’EE などの韓国を代表するデザイナーブランドが出展する。

また、京畿道ファッションクリエイティブスタジオも参加し、ARTS DE BASE、PHENOMENONSEEPER、VEGANTIGER など、地域を代表する10ブランドを紹介。最新のKトレンドを反映したスタイリングやストリートファッション、独自のデザイン哲学を披露し、会場の注目を集めている。

さらに会期中は、世界のファッション業界をリードする企業や専門家、サステナビリティ分野の先駆者、テクノロジー分野の有識者が登壇するハイレベルな業界セミナーを多数開催。サステナブルファッションからAIのデザイン活用まで、ファッション業界の最前線をテーマに議論を展開し、アジアおよび世界のファッション産業の未来を展望する。

ハイレベルな業界セミナーを多数開催

センターステージの開催は2026年9月2日〜5日まで。会場は香港コンベンション&エキシビションセンター。申し込みをすれば無料で来場することができる。