夏の甲子園が始まると、阪神甲子園球場には全国から選手や応援団、学校関係者、家族新幹線や飛行機を利用して球場に集結。ホテルや飲食店にも人が集まる。加えて、出場校や選手の名前を入れた応援グッズの注文も増えていく。約2週間という甲子園の短い大会期間に、さまざまな需要が集中する。

その一つが、応援タオルだ。

オリジナルタオルを製造する神野織物では、甲子園に出場する選手の個人名入り応援タオルを、1大会あたり平均1万枚以上受注しているという。

なぜ甲子園では、これほど多くのタオルが作られるのか。その背景をたどると、交通や宿泊だけでは見えてこない、甲子園ならではの「応援消費」が見えてくる。

1個人につき200枚、20万円の負担。その使い道は?

甲子園に関連する需要は、一般的な季節商品とは少し性質が違う。夏になれば少しずつ売れ始めるのではなく、地方大会を勝ち抜き、甲子園出場が決まったところから、一気に準備が始まるからだ。

学校や応援団は現地での応援を手配し、家族は新幹線や飛行機、ホテルを予約する。同じタイミングで、応援タオルや記念品の注文も入り始める。

神野織物代表取締役の辻良岳氏によると、甲子園に出場する選手からは、個人名を入れたタオルの注文も少なくない。兵庫県のある高校の選手は、在学中の3年間で三度、甲子園に出場した。そのたびに選手の名前を入れた応援タオルを制作。

その量は1大会につき200枚、費用は約20万円。3年間では計600枚、約60万円にのぼる。

家族が球場で使うだけなら、これほどの枚数は必要ない。では、なぜ200枚ものタオルが必要なのか。

「甲子園へ出場するまでには、監督やチームメートだけでなく、子どもの頃から指導してくれた先生、送迎を続けた家族、応援してくれた親戚など、多くの方が関わっています。タオルは出場記念であると同時に、支えてくれた方へ感謝を伝えるものでもあります」(辻氏、以下同じ)

つまり、応援タオルには、恩師や親戚、友人などへ渡す「出場記念品」としての役割もある。甲子園に出場するのは一人の選手だが、その舞台にたどり着くまでには多くの人が関わっている。そのつながりが、100枚、200枚という注文につながっているのだ。

千葉から甲子園球場へ。家族3人で約15万

甲子園をきっかけに生まれる需要は、応援グッズだけではない。遠方から応援に向かえば、交通や宿泊にもまとまった費用がかかる。

2025年夏の甲子園に出場した市立船橋の清水健士朗選手の場合、父、母、妹の3人が千葉県から甲子園へ応援に向かった。

辻氏によると、交通費は7万～8万円ほど。宿泊費や現地での食事代まで合わせると、遠征費は約15万円だったという。さらに大会後には、恩師や親戚へ渡すための清水選手の個人名入りタオルを40枚制作し、7万6000円を支払った。

確認できているだけでも、約22万6000円のお金が動いたことになる。この金額には、現地を訪れた祖父母や伯父の家族の交通費や宿泊費などは含まれていない。

選手一人が甲子園へ出場することで、本人の家族だけでなく、祖父母や親戚なども動く。その結果、交通、宿泊、飲食、応援グッズと、複数の業種に需要が広がっていく。

なぜ甲子園では、ここまでお金が動くのか

高校スポーツの全国大会は、野球だけではない。それでも「甲子園」という言葉が、高校野球の全国大会そのものを指すほど広く定着しているのは、それだけ甲子園が特別な舞台として認識されているからだろう。

選手や家族にとっても、甲子園出場は何度でも経験できるものではない。高校生活は3年間。強豪校で野球を続けていても、必ず出場できるわけではない。出場できたとしても、それが最初で最後になる可能性もある。

だからこそ、「せっかく甲子園に出るのだから、現地で見たい」「記念になるものを残したい」「これまで支えてくれた人に何かを渡したい」という気持ちが生まれる。

普段なら買わないものでも、「一生に一度かもしれない」と思えば、お金をかける理由になる。甲子園で大きな消費が生まれる背景には、単に多くの観客が集まるだけではなく、こうした特別な舞台だからこその心理があるのだ。

大会が終わっても残る「甲子園消費」

応援タオルは、甲子園ならではの消費を象徴する商品の一つだ。試合中にスタンドで掲げるだけでなく、大会後も「記念品」として残る。

「大会が終われば、試合は記録として残ります。タオルは恩師やご家族、親戚の手元に残るものです。応援してくれた方とのつながりを形にする役割もあると考えています」と辻氏。つまり、タオルを買うのは観戦する本人や家族だけではない。

恩師や親戚、友人など、選手を支えてきた人へ渡す目的があるからこそ、一人の選手について100枚、200枚という注文が生まれる。

こうした消費は、タオルだけにとどまらない。家族が新幹線や飛行機で甲子園へ向かい、祖父母や親戚がホテルを予約する。現地では飲食にもお金が使われる。一人の選手の出場をきっかけに、交通、宿泊、飲食、応援グッズへと需要が広がっていくのだ。

しかし、この需要は一年中続くわけではない。地方大会が終わり、出場校が決まると一気に動き始め、大会終了とともに落ち着いていく。神野織物が1大会あたり平均1万枚以上の個人名入り応援タオルを受注するのも、そうした甲子園特需の一端だ。

「一生に一度かもしれない」という思いをきっかけに全国から人とお金が動き、毎年夏、2週間だけの“甲子園経済圏”が生まれているのだ。

西脇章太 にしわきしょうた 1992年生まれ。三重県出身。県内の大学を卒業後、証券会社に入社し、営業・FPとして従事。現在はフリーライターの傍ら、YouTubeにてゲーム系のチャンネルを複数運営。専門分野は、金融、不動産、ゲームなど。公式noteはこちら この著者の記事一覧はこちら