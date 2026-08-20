ホンダの純正アクセサリーを取り扱うホンダアクセスが、「クルマが“拠点”になるアウトドア体験」をテーマに6台のキャンプ仕様車を公開した。その中に、なぜかホンダが誇るスーパーカー「NSX」の姿が……。アウトドアとは無縁に思えるクルマで、なぜキャンプを提案するのか。実車を確認してきた。

NSXってどんなクルマ?

1990年に当時のホンダが最先端の技術を結集し、動力性能と運転のしやすさを高い次元で両立させ、新世代のミッドシップ・スポーツカーとして世に送り出したのが初代「NSX」だ。

超音速ジェット機をイメージしたエクステリアは、キャビンを前方にレイアウトする「M・R」(ミッドシップエンジン・リアドライブ)方式ならではの「前進キャノピー・デザイン」を採用。量産車で世界初となるオールアルミ・モノコックボディのほか、エンジンやシャシー、足回り、シートの構造部材にアルミ合金を多用することで、スチールボディと比べて約200kgの軽量化を実現した。

搭載するのは最大出力280ps/7,300rpm、最大トルク30.0kgm/5,400rpmを発揮する新開発の3.0L 90°V型6気筒24バルブDOHC VTECエンジン。軽量ボディと組み合わせることで、高い戦闘力を実現させた。

この初代モデルは2005年を持って生産を終了し、「NSX」はその歴史にいったん幕を降ろす。しかしホンダは2016年、26年ぶりのフルモデルチェンジを実施して2代目「NSX」を復活させた。当時の販売価格は2,370万円だった。

エクステリアは「INTERWOVEN DYNAMIC」をコンセプトに再構築。エキゾチックなスタイルに、高い空力性能と冷却性を有するスーパーカーの機能性を高い次元でバランスさせたキャビンフォワードパッケージへと進化した。

パワートレインには四輪の駆動力を電動で制御するハイブリッドシステム「スポーツハイブリッドSH-AWD」を搭載。ミッドシップにレイアウトした3.5L V型6気筒ツインターボエンジンに、クランクシャフトと直結したダイレクトドライブモーターと9速DCT、前輪の左右を独立した2つのモーターで駆動するTMU(ツインモーターユニット)を組み合わせることで、力強い加速と優れた回頭性を実現してみせた。

2代目NSXは2021年に登場した世界限定350台(日本販売30台、販売価格2,794万円)の最終モデル「NSX Type S」を最後に、再びラインアップから姿を消した。

NSXの荷室から次々と飛び出すキャンプギア

というわけで、すでに新車では買えなくなって久しい2代目NSXなのだが、このクルマでキャンプ仕様車を製作したいきさつは? 担当者に聞くと、「確かに、これからNSXを購入される方は、そんなにいないと思います。でも、スーパーカーであってもキャンプに行けるんだという気づきや面白さが、少しお見せできればと考えて製作しました」とのことだった。

NSXのキャンプ仕様を提案した背景には、キャンプギアがコンパクト化し、NSXのラゲッジスペースでも十分な装備を積み込むことができるようになったことも関係しているという。

キャンプ道具をぎっしり積んだ状態のラゲッジスペース

キャンプ仕様車は純正アクセサリーとして、足回りに「Modulo アルミホイール MR-R03」(162万円)と「アルミホイール用ホイールロックボルト」(2.16万円)を採用。インテリアには「サイドステップガーニッシュ」(19.98万円)、「フロアカーペットマット&トランクマット」(16.2万円)、「トランクネット」(1.08万円)、「バッテリーチャージャーキット」(4.32万円)を装着していた。

コネクターの差し込み口は助手席側のインパネ下部に取り付ける

これらの純正アクセサリーはホンダアクセスが販売している。すでにNSXのオーナーなのであれば、合計205.74万円で装着可能だ。

なお会場には、NSXと同じくキャンプ向きとは思えないホンダのスポーツセダン「シビックRS」の車中泊モデルも展示されていた。

こちらは助手席を最前部まで移動し、背もたれを前方に倒すことで生まれる空間を活用して就寝スペースを作り出していた。担当者によれば、「サーキットの開場前などに仮眠を取るくらいであれば、十分に使えるスペース」とのことだった。

【フォトギャラリー】NSX

【フォトギャラリー】シビックRS