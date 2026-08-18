麻布テーラーは、ブランド初となる本店「azabu tailor 麻布本店」を8月21日、東京・麻布十番にオープンする。グランドオープンを記念し、本店限定の3ピーススーツとネクタイも販売する。

麻布テーラーは1999年のブランド創設時、南麻布を立ち上げの拠点としていた。今回、29店舗目にしてブランド名の由来でもある「麻布」に初の本店を構える。店舗は麻布十番駅近くに位置し、サロンをイメージした落ち着いた空間でオーダーを受け付ける。

オープンを記念して、「麻布本店限定 ソリッド3Pスーツ(AZABU TARTAN SOLID)」を100着限定で販売する。ブランドを象徴する「麻布タータン」の格子柄からブルーとブラックの糸を抽出し、無地に再構成したオリジナル生地を採用。ナチュラルストレッチを備えた尾州産「ワールドトラベラー」をベースに、国内の自社工場で仕立てる。オーダー価格は11万円で、納期は約4週間から。





麻布本店限定 ソリッド3Pスーツ(AZABU TARTAN SOLID)

あわせて、限定スーツとカラーリングを合わせた「麻布本店限定 ソリッドネクタイ」を9,350円で販売する。京都・西陣地区のシャトル織機を使って織り上げたシルク製で、大剣裏には「麻布タータン」のキュプラ生地を採用した。このほか、希少なヴィンテージ生地も現物限りで継続的に展開する。

麻布本店限定 ソリッドネクタイ

店内には、麻布テーラー創設期からブランドのビジュアルを手掛けてきたメンズファッションイラストレーター・綿谷寛氏の原画展示コーナーも常設する。展示作品はシーズンごとに入れ替える予定だ。

azabu tailor 麻布本店