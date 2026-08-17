機械式からソーラー電波まで、異なる特徴を持つ多彩なモデルをそろえるセイコーウオッチ。予算をそこまで高く設定していなくても、GMTやダイバーズ、チタンケースを採用したモデルなど選択肢が豊富なため、腕時計初心者にもおすすめだ。今回は、全て15万円前後で購入できるセイコーウオッチのおすすめ5本を紹介する。

セイコー アストロン ネクスター(NEXTER)「SBXY101」

アストロン「SBXY101」(16万5,000円)は、純チタン製のケースとバンドを採用したソーラー電波モデル。ケース径36.0mm、厚さ8.7mmで、重さは78g。日本、中国、アメリカ、ドイツ、イギリスの標準電波を受信する電波修正機能や10気圧防水を備える。

Recommend Point

チタンケースの軽快な装着感と、ソーラー電波ムーブメントの実用性。36mmの小ぶりなケースサイズもポイントだ。スーツにもカジュアルにも合わせやすく、オンでもオフでも安心して使える。

【全94枚】スポーティー＆先進的。セイコー アストロンを写真でチェック

セイコー プロスペックス アルピニスト「SBDC211」

プロスペックス「SBDC211」(12万6,500円)は、ケース径39.5mmの機械式モデル。自動巻ムーブメント「キャリバー6R55」を搭載し、最大巻上時約72時間の駆動を実現する。20気圧防水に加え、簡易方位計つき内転リングやねじロック式りゅうずを備える。

Recommend Point

1959年の初代ローレル アルピニストの系譜を受け継ぎ、グリーンダイヤルや「Alpinist」ロゴなど伝統的な意匠を継承。街でも自然の中でも映えるフィールドウオッチだ。

実用的ツールウォッチから上品なドレスウォッチまで。セイコーの腕時計を写真で一気見

セイコー プロスペックス ダイバー スクーバ「SBDC083」

プロスペックス「SBDC083」(10万8,900円)は、ケース径45.0mmのメカニカルダイバーズ。自動巻ムーブメント「キャリバー6R35」を搭載し、最大巻上時約70時間駆動する。200m空気潜水用防水のほか、逆回転防止ベゼルやねじロック式りゅうずを備える。

Recommend Point

200m空気潜水用防水や約70時間パワーリザーブを備えた本格派のメカニカルダイバーズ。「SUMO（スモウ）」の愛称で親しまれ、長年にわたって支持を集めてきたシリーズだ。

セイコーのダイバーズウォッチがずらり。どれを選ぶ?(写真176枚)

セイコー プレザージュ クラシックシリーズ「HCC001J」

プレザージュ「HCC001J」(13万2,000円)は、ケース径38.0mmの機械式モデル。自動巻ムーブメント「キャリバー6R51」を搭載し、最大巻上時約72時間の駆動を実現する。ステンレスケースにはダイヤシールドを施し、10気圧防水やシースルーバックを備える。

Recommend Point

富岡シルクの「白練」から着想を得た端正なダイヤルと、約72時間パワーリザーブのメカニカルムーブメントを搭載。日本らしい美意識と機械式の魅力を堪能できる。

職人の技術と日本の伝統を腕元に閉じ込めたセイコー プレザージュ。他のモデルもチェック

セイコー 5スポーツ SKX series「SBSC003」

5スポーツ「SBSC003」(6万6,000円)は、GMT機能を備えた機械式モデル。自動巻ムーブメント「キャリバー4R34」を搭載し、最大巻上時約41時間駆動する。24時針で異なるタイムゾーンの時刻を表示でき、10気圧防水や24時間表示の回転ベゼルも備える。

Recommend Point

GMT機能を備えながら手に取りやすい価格を実現した人気の機械式モデル。ブルーダイヤルと青×黒ベゼルがスポーティーな表情を演出し、気負わず楽しめる機械式GMTだ。

アクティブでスポーティーなスタイルにはセイコー5スポーツ。過去のモデルを写真でチェック

価格・ケース径・防水性能・ムーブメント・パワーリザーブ

モデル 価格 ケース径 防水性能 ムーブメント パワーリザーブ アストロン ネクスター(NEXTER) SBXY101 16万5,000円 36.0mm 10気圧防水 ソーラー電波 キャリバー7B62 ― プロスペックス アルピニスト SBDC211 12万6,500円 39.5mm 20気圧防水 機械式自動巻（手巻つき） キャリバー6R55 約72時間 プロスペックス ダイバー スクーバ SBDC083 10万8,900円 45.0mm 200m空気潜水用防水 機械式自動巻（手巻つき） キャリバー6R35 約70時間 プレザージュ クラシックシリーズ HCC001J 13万2,000円 38.0mm 10気圧防水 機械式自動巻（手巻つき） キャリバー6R51 約72時間 5スポーツ SKX series SBSC003 6万6,000円 42.5mm 10気圧防水 機械式自動巻（手巻つき） キャリバー4R34 約41時間