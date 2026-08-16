「痛風は中年男性がなるもの」というイメージがありますが、それだけでは説明できない発症パターンも増えています。

今回のテーマは「痛風・高尿酸血症になりやすい“体質的要因”」です。

性差・ホルモン・メタボリック症候群との関係

痛風は男性に多いイメージがありますが、女性も無関係ではありません。男性は女性の約3倍発症しやすい一方、女性は閉経後にホルモンバランスが変化することでリスクが高まります。

また、メタボリック症候群との関係も深く、痛風とメタボは互いに影響し合う「双方向の関係」にあることがわかっています。中路先生によると、肥満と遺伝的な体質が重なると、特に女性ではリスクが高まることが報告されているといいます。

腎機能低下・利尿薬使用者も要注意

見落とされがちなのが、腎機能が低下している人や利尿薬を服用している人です。こうしたケースでは尿酸が体の外に排出されにくくなるため、気づかないうちに高尿酸血症が進んでいることがあります。

「自分には関係ない」と思わず、健診や定期受診で尿酸値を確認することが早期発見・早期対処につながります。生活習慣の改善と定期的なチェックを組み合わせることが、発症・再発を防ぐ基本です。

中路幸之助 なかじこうのすけ 1991年に兵庫医科大学を卒業後、 兵庫医科大学、獨協医科大学を経て、1998年 医療法人協和会に所属。 2003年から現在まで、医療法人愛晋会中江病院の内視鏡治療センターで臨床に従事している。 専門分野はカプセル内視鏡・消化器内視鏡・消化器病。学会活動や論文執筆も積極的に行っており、日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本消化器病学会専門医・指導医・学会評議員、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・学術評議員、日本消化管学会代議員・近畿支部幹事、日本カプセル内視鏡学会認定医・指導医・代議員を務めているほか、 米国内科学会(ACP)の上席会員(Fellow)でもある。 この監修者の記事一覧はこちら

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