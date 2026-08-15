V12エンジンを搭載するランボルギーニのプラグインハイブリッド車(PHEV)「レヴエルト」に限定生産の高性能モデル「SV」が登場した。最高出力1,065PSでランボルギーニ史上最速のクルマだというが、その実態は? ランボのV12プロダクトライン・ディレクターに新たに就任したアレサンドロ・フェルメスキ氏にオンラインで話を聞いた。

SVではなくノーマルな「レヴエルト」の写真を参考までに一気に見る

歴史あるSV＝スーパーヴェローチェモデル

「SV」は「スーパーヴェローチェ」(超高速)の意。その歴史は、1971年に創業者のフルッチオ・ランボルギーニが製作した「ミウラ」の高性能版「ミウラSV」にさかのぼる。その後も「ディアブロ」「ムラシエラゴ」「アヴェンタドール」など、ランボの歴史を象徴するフラッグシップモデルにSVを設定してきた。

フェルメスキ氏によると、レヴエルトSVで大事にしたのは「性能だけでなく、運転する楽しさ」だ。シートに座ってサーキットを走り始めた瞬間、ドライバーが周囲にあるすべてのものを忘れてしまうような体験の提供を目指した。加速、エンジンサウンド、クルマから伝わってくるあらゆる感覚に集中し、最終的にはクルマと一体となる。そんな境地だ。

ランボルギーニ V12プロダクトライン・ディレクターのアレサンドロ・フェルメスキ氏

ランボ史上最速?

レヴエルトSVが搭載するV12 PHEVパワートレインは、システム総合で最高出力1,065PS、最大トルク1,425Nmを発生する。6.5リッターのV12エンジンは変わらないが、新開発の高電圧バッテリーを採用したことで、3つのモーターがノーマル比で50PS/25Nmの性能向上を果たしている。

バッテリーの容量は約2倍となり、サーキット走行では従来の4倍の時間にわたって最大性能を維持できるようになった。またギアチェンジの変速時間を30％短縮し、サーキットでのパフォーマンスを向上させている。

軽量化については、ボディの広範囲にわたってカーボンファイバーを採用。インテリアでも、ドアパネルやモノシェル構造のドライビングシートなど、さまざまなパーツをカーボンファイバー化した。結果として、パワーウエイトレシオは1.66kg/PSを達成している。

シャシー性能は手動調節式レーシングダンパー、より長いカーボン繊維をローターの周囲に円形に配置して圧縮したCCM-R Plusカーボンセラミックブレーキ、従来とは異なるコンパウンドとトレッドを使用してグリップ力を13％アップしたブリヂストンのセミスリック専用タイヤ「ポテンザ レースR」など、サーキット走行を追求したものになっている。

エクステリアでは、新しい一体型ウイングを備えたフロントバンパーや、ダブルウイングのような構造を持つリアの固定式ウイングによって、ボディ全体のダウンフォースがノーマル比で80％向上。リアフェンダー部分に描かれた「SV」のロゴは塗装仕上げとカーボンファイバー仕様から選択可能だ。

機能面での大きなトピックとしては、「Pilota」モードが新たに追加となった。

「Pilota」モードは「corsa」モード選択時にヘルメットマークのボタンを押すことで起動させられる。レベルは5段階で調整可能。ABS、トラクションコントロール、スタビリティコントロールはそれぞれのレベルに応じて調整できる。例えば、ドリフトに対してどの程度の自由度を与えるか、サーキットではどのような挙動を求めるのかといった要素を自分好みに調整できるわけだ。

レヴエルトSVのパフォーマンスは0-100km/h加速2.4秒、0-200km/h加速6.7秒。200km/hからの完全停止距離を従来比で11ｍ短縮することにも成功した。ホッケンハイムサーキットでは、ランボルギーニ車で史上最速となる1分41秒6のラップタイムを記録したという。

世界限定1,963台

製造台数は1,963台に限定。歴代のSVも台数限定のモデルだったが、フェルメスキ氏によると、「長い年月を経る中で、価格が上昇してきたことを確認しています」とのこと。レヴエルトSVはランボ史上最速を誇る高性能車であり、将来のプレミア化が期待できるコレクターズカーでもあるのだ。

【写真】ランボルギーニ「レヴエルトSV」