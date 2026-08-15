セイコーウオッチの「セイコー 5スポーツ」から、Honda（本田技研工業）のレジャーバイク「モトコンポ」とコラボレーションした限定モデル「HDB010J」が登場する。モトコンポを象徴するイエローとブラックをダイヤルに取り入れ、車体各部のディテールも腕時計に再現。9月5日発売、価格は5万2,800円。世界限定8,000本（うち国内1,200本）。

モトコンポは、Hondaが1981年に発売したレジャーバイク。同時に発売された小型車「CITY」のトランクへ収納することを想定し、乾燥重量42kgの小型軽量ボディに49cc・2.5馬力の2サイクルエンジンを搭載。折りたたみ式のハンドルとステップなどを備え、四輪車の居住性と二輪車の機動性をセットにした「6輪ライフスタイル」を提案した。

＜セイコー 5スポーツ＞ MOTOCOMPO コラボレーション限定モデル（HDB010J）

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今回のHDB010Jは、セイコー 5スポーツの「Field series」がベース。モトコンポの超小型な車体と、ケース径36.4mmというField seriesのコンパクトなサイズを重ねたモデルとなっている。

ダイヤルは、モトコンポを象徴する鮮やかなイエローを基調とする。中央を横切るブラックのラインには「HONDA」ロゴを配置し、6時位置にある「AUTOMATIC」の文字はモトコンポのロゴから着想を得たという専用フォントだ。針とインデックスにはルミブライト（蓄光塗料）を用いている。

遊び心は、りゅうずにも。モトコンポの燃料コックのデザインにちなみ、「TURN」の文字をマーキングした。

ナイロンストラップにも、モトコンポならではのディテールを盛り込んだ。モトコンポを車へ積むとき、固定ヒモを取り付けるパーツになぞらえて、ストラップのパーツには「CARRYING POINT」、先端には「INSERTION POINT」の文字を入れている。

裏ぶたにはモトコンポのシルエット、「LIMITED EDITION」の文字、シリアルナンバーをマーキング。シースルーバックとなっており、内部のメカニカルムーブメントも眺められる。さらに個装箱も専用品で、モトコンポの出荷時に使われていた段ボールをイメージしたデザインだ。

1980年代を象徴する個性的なレジャーバイクのカラーリングだけでなく、燃料コックや積載用パーツ、出荷用段ボールにまで目を向けた今回の「HDB010J」。モトコンポを知る人なら、時計のあちこちに仕込まれたディテールを探す楽しみもありそうだ。