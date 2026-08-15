PayPay証券で2026年7月1日～31日の期間に買付された国内株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。ランキングでは「キオクシアホールディングス」が1位となり、「JX金属」「日経平均チャレンジコース」「フジクラ」が続きました。AI・半導体、データセンター関連の銘柄が上位に並んだほか、金融株、重工株、ゲーム・キャラクター関連株などもランクイン。日経平均のレバレッジ型・インバース型ETFも上位に入り、相場の方向感を捉えながら短期の値幅を狙う取引も活発だったようです。

【国内株式】2026年7月人気銘柄ランキング

1位 キオクシアホールディングス

2位 JX金属

3位 日経平均チャレンジコース(日経平均レバレッジETF)

4位 フジクラ

5位 三菱UFJフィナンシャル・グループ

6位 ソフトバンクグループ

7位 太陽誘電

8位 東京エレクトロン

9位 村田製作所

10位 古河電気工業

1位は「キオクシアホールディングス」

1位「キオクシアホールディングス」、2位「JX金属」、4位「フジクラ」、6位「ソフトバンクグループ」と、7月もAIや半導体、データセンター関連の銘柄が上位に並びました。7位「太陽誘電」、8位「東京エレクトロン」、9位「村田製作所」に加え、18位「アドバンテスト」、20位「イビデン」、25位「KOKUSAI ELECTRIC」、26位「SUMCO」、27位「信越化学工業」、29位「ディスコ」などもランクインしており、メモリーや半導体製造装置、電子部品・先端材料への関心が幅広く続いていたことがうかがえます。

また、4位「フジクラ」、10位「古河電気工業」、28位「住友電気工業」と、電線・光ファイバー関連も引き続き上位に入りました。生成AIの普及に伴うデータセンター投資の拡大を背景に、通信インフラ需要への期待が根強かったと考えられます。2位の「JX金属」も、半導体向け先端材料や非鉄金属関連として注目を集めたようです。

そのほか、5位には「三菱UFJフィナンシャル・グループ」が入り、金融政策や国内金利の動向を意識した取引も見られました。12位「三菱重工業」、21位「川崎重工業」と重工各社もランクインし、防衛やエネルギー関連への関心が続いています。さらに、11位「任天堂」、13位「オリエンタルランド」、14位「サンリオ」、23位「イオン」など、ゲーム・キャラクターや個人消費に関連する銘柄も上位に入りました。

3位には「日経平均チャレンジコース（日経平均レバレッジETF）」、19位には「日経平均逆チャレンジコース（日経平均ダブルインバースETF）」が入りました。7月は日本株の値動きが大きくなる場面もあったことから、相場の方向感を捉えながら、短期の値幅を狙う取引も活発だったことが読み取れます。

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