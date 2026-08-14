セイコーウオッチは、セイコー創業145周年を記念した限定モデル9種を10月9日に発売する。テーマカラーは、江戸から東京へと受け継がれてきた伝統色「江戸紫」。プロスペックス、アストロン、プレザージュ、5スポーツ、ルキア、セイコーセレクションから、それぞれの個性をパープルとゴールドで彩ったモデルが登場する。

セイコーの創業者・服部金太郎が東京・銀座に「服部時計店」を創業したのは1881年。今回の145周年記念モデルでは、江戸時代に生まれ、現在まで受け継がれてきた「江戸紫」を、江戸から東京へと続く「伝統」と、新しい価値を生み出してきた東京の「創造性」を象徴する色と捉えた。さらに、成功や豊かさを象徴するゴールドカラーをアクセントとしている。

セイコー プロスペックス アルピニスト メカニカル「HBC006J」

セイコー プロスペックス アルピニスト メカニカル「HBC006J」

1959年に誕生した「ローレル アルピニスト」をルーツとするアルピニスト コレクション。HBC006Jは、アラビア数字とくさび型インデックスを配したクラシカルなダイヤルをパープルで彩り、12時位置には「Alpinist」ロゴを配した。ブラックの牛皮革ストラップには、ダイヤルと同系色のステッチを入れている。

ケース素材：ステンレススチール（独自の表面硬化技術「ダイヤシールド」）

ケースサイズ：外径39.5mm×厚さ12.7mm

風防：レンズつきサファイアガラス（内面無反射コーティング）

ストラップ：牛皮革

防水性能：20気圧

ムーブメント：手巻つき自動巻き機械式「Cal.6R55」

パワーリザーブ：約72時間

価格：13万900円

限定本数：世界限定7,000本（うち国内1,000本）

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セイコー プロスペックス スピードタイマー ソーラークロノグラフ「HBJ005P」

セイコー プロスペックス スピードタイマー ソーラークロノグラフ「HBJ005P」

1960年代～1970年代のスピードタイマーのデザインを受け継ぐソーラークロノグラフ。パープルのダイヤルにブラックのインダイヤルを合わせ、ゴールドカラーの針やロゴをアクセントとした。「TACHYMETER」表記を備えたベゼルにもパープルを取り入れている。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：外径41.4mm×厚さ13.0mm

風防：カーブサファイアガラス（内面無反射コーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：クオーツ式「Cal.V192」

価格：11万1,100円

限定本数：世界限定8,000本（うち国内1,000本）

セイコー アストロン Nexter「HAB011J」「HAD003J」「HAC003J」

アストロンからは3モデルが登場。共通するのは、パープルカラーの縦方向のグラデーションと、上下で幅が異なる「ホリゾンタルパターン」を組み合わせたダイヤルだ。日が沈むにつれて色合いが変わる空の情景を表現している。

GPSソーラーのHAB011Jは、ブレスレット中央列にセラミックスを使用。ソーラー電波のHAD003JとHAC003Jでは、ブレスレット中央列を鏡面仕上げとしている。HAB011JとHAD003Jはクロノグラフ、HAC003Jは3針モデルだ。

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Nexter GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフ「HAB011J」

Nexter GPSソーラー デュアルタイム・クロノグラフ「HAB011J」

ケース／ブレスレット素材：チタン（ダイヤシールド、一部ゴールド色めっき）

ケースサイズ：外径43.3mm×厚さ13.4mm

風防：デュアルカーブサファイアガラス（スーパークリアコーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：クオーツ式「Cal.5X83」

価格：33万円

限定本数：世界限定2,000本（うち国内700本）

Nexter ソーラー電波「HAD003J」



Nexter ソーラー電波「HAD003J」

ケース／ブレスレット素材：チタン（ダイヤシールド）

ケースサイズ：外径41.3mm×厚さ10.6mm

風防：サファイアガラス（スーパークリアコーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：クオーツ式「Cal.8B92」

価格：17万6,000円

限定本数：国内限定500本

Nexter ソーラー電波「HAC003J」

ケース／ブレスレット素材：チタン（ダイヤシールド）

ケースサイズ：外径36.0mm×厚さ8.7mm

風防：サファイアガラス（スーパークリアコーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：クオーツ式「Cal.7B62」

価格：16万5,000円

限定本数：国内限定500本

セイコー プレザージュ カクテルタイム「HCB006J」

セイコー プレザージュ カクテルタイム「HCB006J」

プレザージュからは、STAR BARのオーナー・岸久氏が考案したオリジナルカクテル「江戸紫」から着想を得た「カクテルタイム」が登場。放射状の型打ちパターンを施したパープルダイヤルで、カクテルに光が差し込むような透明感と、金箔を散りばめた華やかな様子を表現した。ゴールドカラーのロゴとGMT針もアクセントとなっている。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：外径40.5mm×厚さ12.8mm

風防：ボックス型ハードレックス（強化ガラス）

防水性能：5気圧

ムーブメント：手巻つき自動巻き機械式「Cal.4R34」

パワーリザーブ：約41時間

価格：8万300円

限定本数：世界限定6,000本（うち国内500本）

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セイコー 5スポーツ SKX「HDB003J」

セイコー 5スポーツ SKX「HDB003J」

セイコー 5スポーツからは、アーカイブデザインを取り入れた「SKX」シリーズをベースとするHDB003J。深いパープルのダイヤルにゴールドカラーを加え、インデックスの上面にはヘアライン加工を施した。ベゼルには艶のあるハードレックス（強化ガラス）を使用している。

ケース／ブレスレット素材：ステンレススチール

ケースサイズ：外径42.5mm×厚さ13.9mm

風防：カーブハードレックス（強化ガラス）

防水性能：10気圧

ムーブメント：手巻つき自動巻き機械式「Cal.4R36」

パワーリザーブ：約41時間

価格：6万3,800円

限定本数：世界限定9,999本（うち国内999本）

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セイコー ルキア LUKIA Grow「HEE004J」





セイコー ルキア LUKIA Grow「HEE004J」

145周年記念モデルのLUKIA Growは、深みのあるパープルダイヤルに11個のラボグロウン・ダイヤモンドをセット。りゅうずにもパープルのクリスタルガラスをあしらった。ケースとブレスレットはチタン製で、プラチナを配合した表面加工「プラチナダイヤシールド」を施している。

ケース／ブレスレット素材：チタン（プラチナダイヤシールド）

ケースサイズ：外径27.9mm×厚さ8.7mm

風防：カーブサファイアガラス（スーパークリアコーティング）

防水性能：10気圧

ムーブメント：クオーツ式ソーラー電波「Cal.1B32」

精度：平均月差±15秒（標準電波を受信しない場合）

価格：13万900円

限定本数：国内限定400本

セイコーセレクション Sシリーズ デジタルクオーツ「HFL001P」





セイコーセレクション Sシリーズ デジタルクオーツ「HFL001P」

最後はデジタルモデル。1982年に発売され、ファンから「ロトコール」の愛称で親しまれたモデルを2025年に復刻したデジタルウオッチがベースだ。八角形のロータリースイッチをパープルとし、ブラックのケースにゴールドカラーのセイコーロゴや機能表示を合わせた。ロータリースイッチを回すことでモードを切り替えられる。