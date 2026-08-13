BYD「ラッコ」とホンダ「N-BOX」。中国からやってきた軽自動車の新星と、日本で長きにわたり愛される軽自動車の王者を比較してみる。今回は「装備」の違いを見てみよう。

近年の軽自動車選びでは、走りや広さだけではなく、安全装備や快適装備の充実度も重要な判断材料になっている。特にラッコは、日本市場向け軽EV(軽自動車の電気自動車)として登場した新顔だけに、「N-BOXと比べて装備はどうなのか」が気になる人も多いだろう。

そこで今回は、ラッコの最上級グレード「300Premium」と「N-BOX カスタム ターボ」の装備内容を比較しながら、それぞれの強みを探ってみたい。

BYD「ラッコ」の写真を一気に見る

現行型(3代目)「N-BOX」の写真を一気に見る

まずは主要装備を比較

主要装備を一覧にすると、次のようになる。

両モデルの装備は充実しており、すべてを抽出して表を作成することは難しい。なのでここでは筆者が気になった部分、違いが際立つ部分に焦点を絞った。

安全運転支援関連は両モデルとも非常に充実している。

ラッコは、

ACC

車線逸脱防止(LDP)

車線逸脱警告(LDW)

自動緊急ブレーキ(AEB)

交通標識認識

などを標準装備する。

一方のN-BOX カスタム ターボは「Honda SENSING」を標準装備しており、

ACC

LKAS(車線維持支援)

衝突軽減ブレーキ

標識認識機能

などを備える。

どちらを選んでも不満は出ないレベルと言っていいだろう。

ラッコはアラウンドビューが標準

装備比較で目立つのがカメラ機能だ。

ラッコの300Premiumは「BYDアラウンドビュー」を標準装備している。車両周囲を真上から見下ろしたような映像を表示できるため、狭い駐車場や車庫入れで便利だ。

一方、N-BOX カスタム ターボにもマルチビューカメラシステムが用意されているが、メーカーオプション扱いとなる。

標準装備という点ではラッコが有利だ。

スライドドアの進化はラッコが一歩先

どちらも両側電動スライドドアを採用するが、ラッコの300Premiumにはさらにハンズフリースライドドアオープナーが備わる。

荷物で両手がふさがっているときでも、足元の投影ガイドに合わせて操作する(足元に照射されたマークを踏む)だけでスライドドアを開けられる。

子育て世代にとっては魅力的な装備だろう。

スライドドアが開く

もちろんN-BOX カスタム ターボのスライドドアも使いやすいが、機能の先進性ではラッコが目立つ。

快適装備はラッコが攻勢

快適装備になると、ラッコの強さが見えてくる。

ラッコの300Premiumには、

運転席6Way電動シート

ホットカップホルダー

ステアリングヒーター

などが標準装備される。

特に電動シートは、このクラスでは珍しい装備だ。

N-BOX カスタム ターボも快適装備は充実しているが、運転席シートは手動調整となる。

豪華装備という視点ではラッコが一歩リードしている印象だ。

デジタルキーとOTAはEVらしい魅力

ラッコならではの特徴がデジタル機能だ。

300Premiumは、

Bluetoothデジタルキー

NFCキー

OTAアップデート

に対応する。

スマートフォンをキー代わりに使えたり、ソフトウェアをオンラインでアップデートできたりする点は、いかにもEVらしい。

一方、N-BOX カスタム ターボは従来型のスマートキーを採用している。

最新ガジェット好きならラッコに魅力を感じるはずだ。

反対に、N-BOX カスタム ターボには「Honda CONNECT」という強みがある。

スマートフォンと連携した各種サービスやサポート機能を利用できるもので、長年日本市場で培われたコネクテッドサービスとしての安心感がある。

ラッコもBYDアプリを用意しているが、日本市場での実績という意味では現時点でHonda CONNECTに分があるだろう。

幼児置き去り検知はラッコの注目装備

近年話題になっているのが車内への子どもの置き去り事故だ。

ラッコは幼児置き去り検知機能を搭載しており、異常を検知すると警報やエアコン作動で周囲に知らせる仕組みを備える。

軽スーパーハイトワゴンは子育て世帯に人気のクルマ。この機能は万が一のための備えとして嬉しい。

結論：豪華装備のラッコ、成熟したN-BOX

装備を比較すると、

先進装備

デジタル機能

電動シート

アラウンドビュー

ではラッコ300Premiumが有利だ。

一方、

Honda SENSING

Honda CONNECT

長年の実績に裏打ちされた使い勝手

ではN-BOX カスタム ターボが強みを持つ。

装備内容だけを見れば、ラッコ300Premiumの充実ぶりはかなり印象的だ。特にスマホキーやOTAアップデートなど、従来の軽自動車にはなかった価値を提供している。