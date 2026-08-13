PayPay証券で2026年7月1日～31日の期間に買付された米国株式のうち、売買代金が高い人気銘柄をランキング形式で紹介します。

ランキングでは「半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF)」が1位、「半導体逆チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ベア3倍ETF)」が2位となりました。

個別株でもマイクロン・テクノロジーやエヌビディアなど、半導体関連が上位にランクイン。3位には、6月に米国ナスダック市場へ新規上場した「スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(スペースX)」が入りました。

【米国株式】2026年7月人気銘柄ランキング

1位 半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍ETF)

2位 半導体逆チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ベア3倍ETF)

3位 スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(スペースX)

4位 マイクロン・テクノロジー

5位 PayPay ADS

6位 エヌビディア

7位 チャレンジコース(Direxion S&P500 ブル3倍ETF)

8位 金(ゴールド)コース(SPDR ゴールド・シェア)

9位 サンディスク

10位 テクノロジーチャレンジコース(プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ)

半導体関連がランキング上位を占める

1位は「半導体チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ブル3倍)」、2位には「半導体逆チャレンジコース(Direxion デイリー 半導体株 ベア3倍)」が入りました。7月の米国株式市場では、AI投資の拡大に対する期待が続く一方、これまで大きく上昇してきた半導体株への高値警戒感も強まり、値動きの大きい相場となりました。上昇と下落の両方向を対象とした商品が上位を占めたことから、短期的な相場の方向感を捉えながら、値幅を狙う取引が活発だったと考えられます。

個別株では、4位「マイクロン・テクノロジー」、6位「エヌビディア」、9位「サンディスク」、13位「インテル」、17位「アドバンスト・マイクロ・デバイセズ」、19位「マーベル・テクノロジー」、28位「アーム・ホールディングス ADR」、29位「ブロードコム」など、半導体関連銘柄が幅広くランクインしました。AI向けデータセンター投資への期待は根強いものの、先行きや株価水準を見極めながら売買する投資家も多かったことがうかがえます。

3位には、6月に米国ナスダック市場へ新規上場した「スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ(スペースX)」が入り、宇宙開発や衛星通信、AIといった複数の成長テーマへの関心が引き続き強かったようです。5位には「PayPay ADS」が入り、3月の新規上場以降、活発な売買が続いています。また、7位「チャレンジコース(Direxion S&P500 ブル3倍)」、10位「テクノロジーチャレンジコース(プロシェアーズ・ウルトラプロQQQ)」、11位「テスラチャレンジコース(Direxion デイリー テスラ株ブル2倍ETF)」なども上位に入り、値動きの大きい米国株や株価指数を対象とした取引が目立ちました。一方、8位には「金(ゴールド)コース(SPDR ゴールド・シェア)」が入り、相場変動に備える分散投資先として金への関心も根強かったことがうかがえます。

ランキングTOP30一覧