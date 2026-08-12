EST GROUPは、独身若年層の住宅観に関する実態調査の結果を7月28日に発表した。調査は2026年7月10日～12日の期間、住宅購入を検討している20代～30代の独身会社員330名を対象に行われた。

住宅購入を検討するようになった一番のきっかけ

はじめに、住宅購入を検討するようになった一番のきっかけを尋ねると、1位は「家賃を払い続けるのがもったいないと感じたから」で27.6%、2位が「老後の住まいを確保しておきたいから」で21.5%、3位が「結婚・同棲を意識するようになったから」で18.8%という結果になった。

この結果から、住宅購入を考えている20代～30代の独身会社員が、その検討を始めた一番のきっかけは、「家賃を払い続けるのがもったいない」と感じたことであることが分かった。

同世代の間で住まい格差があると感じるか

同世代の間で住まい格差があると感じるかについては、1位が「やや感じる」で49.1%だった。次いで、2位が「あまり感じない」で26.1%、3位が「とても感じる」で21.8%と続いた。

1位と3位の各回答の比率を合計すると70.9%となり、この結果から、住宅購入を検討している20代～30代の独身会社員の7割以上が、同世代の間で、程度の差こそあれ、｢住まい格差がある」と感じていることが明らかになった。

また、同世代の間で住まい格差を感じていると回答した住宅購入を検討している人を対象に、どのような点で同世代との『住まい格差』を感じるかを尋ねると、1位が「持ち家か賃貸かの違い」で49.1%、2位が「広さ・間取りの違い」で36.8%、3位が「都心か郊外かの立地の違い」で32.9%という結果になった。

この結果から、同世代との間で「住まい格差」を感じる点として最も多く挙げられたのは、「持ち家か賃貸かの違い」であることが判明した。

親世代の住宅観(新築、郊外一戸建て、終の棲家など)と自身と比較してみると、1位が「自分とはやや異なる」で45.5%、2位が「自分とやや似ている」で32.4%、3位が「自分とは全く異なる」で16.4%という結果に。1位と3位の各回答の比率を合計すると61.9%となり、この結果から、住宅購入を検討している20代～30代の独身会社員の6割以上が、親世代の住宅観について自身の考えとは、程度の差こそあれ、異なると感じていることが明らかになった。

住宅を購入する際、重視したい条件は何かを尋ねと、「周辺環境・治安の良さ」が51.8%で最多回答。次いで、2位が「最寄り駅からの距離・アクセスの良さ」で45.8%、3位が「間取りや内装・設備の充実度」で44.5%と続いた。この結果から、住宅を購入する際に重視したい条件として最も多く挙げられたのは、「周辺環境・治安の良さ」であることがわかった。

独身で住宅購入を検討する際の不動産会社の対応や住宅提案に対してどのような不満を感じるか

独身で住宅購入を検討する際の不動産会社の対応や住宅提案に対してどのような不満を感じるかについては、1位が「まだ不動産に相談していない／特に不満は感じない」で28.8%、2位が「独身向けの資金計画やローン相談が不十分である」で27.6%、3位が「将来の資産価値に関する根拠情報が不足している」で23.6%という結果になった。

この結果から、「まだ不動産に相談していない／特に不満は感じない」という回答が最多である一方、独身で住宅購入を検討する際の不動産会社の対応や住宅提案に対して不満を感じる点として具体的に挙げられたのは、「独身向けの資金計画やローン相談が不十分なこと」や「将来の資産価値に関する根拠情報が不足していること」であることが明らかになった。

住宅価格や家賃の上昇が続く中、「独身だから賃貸」という従来の価値観にも変化が見え始めている。資産形成や将来への備えとして住宅購入を考える若年層が増えているようだ。