BYD「ラッコ」の購入ガイドも今回で最終回となる。これまでに性能装備ボディカラーの違いを比較してきたが、それらを踏まえたうえで、今回は「結局、どのグレードを買えばいいのか」を考えてみたい。

  • BYD「ラッコ」

    BYDが日本で発売した軽EV(軽自動車の電気自動車)の新型車「ラッコ」。どのグレードを買えばいいのか、用途別に考えてみたい

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まずは3グレードの特徴を整理

ラッコは「200」「300Plus」「300Premium」の3グレード展開。それぞれのキャラクターは意外なほど明確に分かれている。今回は用途やライフスタイル別に、どのグレードが向いているのかを考えてみたい。

まずは各グレードの立ち位置を簡単に整理しておこう。

  • 200：価格重視のエントリーモデル

  • 300Plus：性能と装備のバランスモデル

  • 300Premium：快適装備を充実させた最上級モデル

200は容量22.4kWhのバッテリーを採用し、210kmの航続距離を実現。300Plusと300Premiumはバッテリー容量35.84kWhで、航続距離は320kmを確保する。

近距離利用が中心なら200

最も価格が安い200は、

  • 買い物

  • 通院

  • 駅までの送迎

  • セカンドカー

といった用途に向いている。

一充電走行距離は210km。数字だけを見ると300Plus/300Premiumより見劣りするが、日常的な使い方であれば十分なケースも多い。

例えば、

  • 1日の走行距離が長くて20kmくらい

  • 自宅で充電

という使い方なら、毎日充電する必要すらないだろう。

価格も214万5,000円とシリーズ最安だ。

ただし、

  • シートヒーターなし

  • ステアリングヒーターなし

  • デジタルキーなし

  • アルミホイールなし(スチールホイール+カバー)

など、快適装備は割り切られている。

「EVをなるべく安く買いたい人」向けのグレードといえそうだ。

多くの人には300Plusがおすすめ

もし筆者が、

「どれか1台だけすすめてください」

と聞かれたら、おそらく300Plusを選ぶ。

理由はシンプルで、もっともバランスが取れているからだ。

200との価格差は25万3,000円。

その差で、

  • 航続距離210km→320km

  • AC普通充電3kW→6kW

  • 急速充電性能向上

という性能面のアップグレードが得られる。

さらに、

  • シートヒーター

  • ステアリングヒーター

  • 後席サンシェード

  • NFCキー

  • Bluetoothデジタルキー

  • 直接式タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)

  • 幼児置き去り検知

などの快適・安全装備も追加される。

通勤、送迎、買い物、週末のドライブまでこなせる万能型といえるだろう。

長く乗るなら300Premium

最上級グレードの300Premiumは、「クルマの快適さと上質さを重視する人」に向いている。

300Plusとの差額は9万9,000円。

追加される主な装備は、

  • アラウンドビューモニター

  • ハンズフリースライドドア

  • 運転席6Way電動シート

  • 合成皮革シート

  • ホットカップホルダー

  • リアセンターアームレスト

などだ。

性能は300Plusと同じだが、所有満足度は確実に上がる。

特に、

  • 小さな子どもがいる家庭

  • 駐車が苦手な人

  • 内装の質感を重視する人

なら、300Premiumを選ぶ理由は十分にある。

  • BYD「ラッコ」

タイプ別おすすめグレード

ここまでの比較を踏まえると、こんな選び方になる。

  • とにかく価格を抑えたい人→200

軽EVをできるだけ安く所有したいならベストチョイスだ。

  • 通勤やファミリー用途が中心の人→300Plus

航続距離、装備、価格のバランスが優秀。

  • N-BOXカスタムやスペーシアカスタム的な上質さを求める人→300Premium

装備面の満足度は最も高い。

  • ボディカラー重視の人→300Plusまたは300Premium

ブルー、グリーン、レッドは200では選べない。

結論：ラッコの本命は300Plus

5回にわたってラッコの各グレードを見てきたが、最終的な結論は比較的明快だ。

  • コスト重視なら200

  • 総合力重視なら300Plus

  • 満足度重視なら300Premium

その中でも、航続距離320kmと充実した快適装備を備えながら価格を抑えた300Plusは、ラッコの中心グレードと呼べる存在だろう。

もちろん、アラウンドビューモニターや電動シートなどに魅力を感じるなら300Premiumも有力な選択肢だ。

とはいえ、多くのユーザーにとって最初の候補になるのは、おそらく300Plusではないだろうか。

BYDが日本市場向けにゼロから開発した軽EV。そのなかで、最も「おいしい」ところを押さえているのが300Plusという印象だ。