BYD「ラッコ」の購入ガイドも今回で最終回となる。これまでに性能、装備、ボディカラーの違いを比較してきたが、それらを踏まえたうえで、今回は「結局、どのグレードを買えばいいのか」を考えてみたい。

BYD「ラッコ」の写真を一気に見る

まずは3グレードの特徴を整理

ラッコは「200」「300Plus」「300Premium」の3グレード展開。それぞれのキャラクターは意外なほど明確に分かれている。今回は用途やライフスタイル別に、どのグレードが向いているのかを考えてみたい。

まずは各グレードの立ち位置を簡単に整理しておこう。

200：価格重視のエントリーモデル

300Plus：性能と装備のバランスモデル

300Premium：快適装備を充実させた最上級モデル

200は容量22.4kWhのバッテリーを採用し、210kmの航続距離を実現。300Plusと300Premiumはバッテリー容量35.84kWhで、航続距離は320kmを確保する。

近距離利用が中心なら200

最も価格が安い200は、

買い物

通院

駅までの送迎

セカンドカー

といった用途に向いている。

一充電走行距離は210km。数字だけを見ると300Plus/300Premiumより見劣りするが、日常的な使い方であれば十分なケースも多い。

例えば、

1日の走行距離が長くて20kmくらい

自宅で充電

という使い方なら、毎日充電する必要すらないだろう。

価格も214万5,000円とシリーズ最安だ。

ただし、

シートヒーターなし

ステアリングヒーターなし

デジタルキーなし

アルミホイールなし(スチールホイール+カバー)

など、快適装備は割り切られている。

「EVをなるべく安く買いたい人」向けのグレードといえそうだ。

多くの人には300Plusがおすすめ

もし筆者が、

「どれか1台だけすすめてください」

と聞かれたら、おそらく300Plusを選ぶ。

理由はシンプルで、もっともバランスが取れているからだ。

200との価格差は25万3,000円。

その差で、

航続距離210km→320km

AC普通充電3kW→6kW

急速充電性能向上

という性能面のアップグレードが得られる。

さらに、

シートヒーター

ステアリングヒーター

後席サンシェード

NFCキー

Bluetoothデジタルキー

直接式タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)

幼児置き去り検知

などの快適・安全装備も追加される。

通勤、送迎、買い物、週末のドライブまでこなせる万能型といえるだろう。

長く乗るなら300Premium

最上級グレードの300Premiumは、「クルマの快適さと上質さを重視する人」に向いている。

300Plusとの差額は9万9,000円。

追加される主な装備は、

アラウンドビューモニター

ハンズフリースライドドア

運転席6Way電動シート

合成皮革シート

ホットカップホルダー

リアセンターアームレスト

などだ。

性能は300Plusと同じだが、所有満足度は確実に上がる。

特に、

小さな子どもがいる家庭

駐車が苦手な人

内装の質感を重視する人

なら、300Premiumを選ぶ理由は十分にある。

タイプ別おすすめグレード

ここまでの比較を踏まえると、こんな選び方になる。

とにかく価格を抑えたい人→200

軽EVをできるだけ安く所有したいならベストチョイスだ。

通勤やファミリー用途が中心の人→300Plus

航続距離、装備、価格のバランスが優秀。

N-BOXカスタムやスペーシアカスタム的な上質さを求める人→300Premium

装備面の満足度は最も高い。

ボディカラー重視の人→300Plusまたは300Premium

ブルー、グリーン、レッドは200では選べない。

結論：ラッコの本命は300Plus

5回にわたってラッコの各グレードを見てきたが、最終的な結論は比較的明快だ。

コスト重視なら200

総合力重視なら300Plus

満足度重視なら300Premium

その中でも、航続距離320kmと充実した快適装備を備えながら価格を抑えた300Plusは、ラッコの中心グレードと呼べる存在だろう。

もちろん、アラウンドビューモニターや電動シートなどに魅力を感じるなら300Premiumも有力な選択肢だ。

とはいえ、多くのユーザーにとって最初の候補になるのは、おそらく300Plusではないだろうか。

BYDが日本市場向けにゼロから開発した軽EV。そのなかで、最も「おいしい」ところを押さえているのが300Plusという印象だ。