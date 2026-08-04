BYDの新型軽EV「ラッコ」を購入しようと考えたとき、多くの人が最終的に悩むことになりそうなのが、「300Plus」と「300Premium」のどちらを選ぶかだ。価格差は9.9万円。はたして、10万円近く多く支払う価値はあるのか。両グレードを徹底的に比較してみる。
BYD「ラッコ」の写真を一気に見る
まずは違いを一覧で確認
これまでの記事で紹介したように、両グレードの性能はほぼ同じ。バッテリー容量も一充電走行距離も、充電性能も共通となっている。違いは主に装備内容だ。
300Premiumだけに与えられている装備をまとめると以下のようになる。
この装備群をどう評価するかがグレード選びのポイントとなる。
一番価値が大きそうなのはBYDアラウンドビュー
Premium専用装備の中で、最も実用性が高そうなのが「BYDアラウンドビュー」だ。
ラッコは軽自動車なので全幅は1,475mmしかないが、スーパーハイトワゴンなだけあって、全高は1,800mmもある。運転席から見下ろす感覚はあっても、車両周辺の状況が完全に把握できるわけではない。
アラウンドビューがあれば、
狭い駐車場
ショッピングモール
子どもの送迎先
コンビニ駐車場
などで安心感が増す。
この手の機能は、使い始めると手放せない。
9万9,000円の価格差を考えた場合、この機能だけでもPremiumを選ぶ理由になる人は少なくないだろう。
ハンズフリースライドドアは子育て世代に刺さる
もうひとつ注目したいのが「足元投影ガイド付きハンズフリースライドドア」だ。
300Premiumでは足元に投影されたガイド位置に足をかざすことで、電動スライドドアを開閉できる。
例えば、
子どもを抱っこしている
ベビーカーを押している
買い物帰りで両手がふさがっている
といった場面では便利な機能となりそうだ。
ただし、毎日必ず使う機能かどうかは人による。
この装備だけを目的にPremiumへとアップグレードする人は多くないかもしれない。
電動シートと合成皮革シートは満足度アップに効く
300Premiumになるとシートもアップグレードされる。
300Plusは防水高級ファブリックシートだが、300Premiumは合成皮革シートを採用。さらに運転席は6Way電動調整となる。
ここはラッコのキャラクターを考えると意外に大きなポイントだ。
というのも、ラッコの購入層には「N-BOXカスタム」や「スペーシアカスタム」などの上級軽スーパーハイトワゴンから乗り換える人も含まれそうだからだ。
そうしたユーザーはクルマを単なる移動手段として見るだけではなく、
内装の質感
シートの見た目
装備の充実度
も重視する傾向がある。
Premiumのブラック&ベージュ内装は300Plusとは明らかに印象が違う。毎日乗り込むたびに満足感を得られる装備といえるだろう。
ホットカップホルダーは意外に魅力的?
ラッコらしい装備として挙げられるのがホットカップホルダーだ。保温機能を備えており、飲み物を温かい状態で維持できる。
なくても困らない装備ではある。
しかし、
冬の通勤
子どもの送迎
長距離ドライブ
では地味にありがたい。
購入時よりも、所有してから価値を実感するタイプの装備といえそうだ。
逆に300Plusでも不満はなさそう
一方で300Plusを見てみると、装備が不足しているわけではない。
すでに、
シートヒーター
ステアリングヒーター
NFCキー
Bluetoothデジタルキー
後席サンシェード
アルミホイール
直接式タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)
幼児置き去り検知
などを備えている。
日常生活で頻繁に使う装備の多くは300Plusでカバーされているため、コストパフォーマンスという観点では非常に魅力的だ。
結論：コスパなら300Plus、満足度なら300Premium
改めて整理してみる。
300Plusがおすすめな人は以下の通りだ。
少しでも予算を抑えたい
航続距離重視
装備は必要十分でいい
コスパを重視したい
300Premiumがおすすめな人はこうなる。
駐車支援機能が欲しい
内装の質感を重視する
長く乗る予定がある
軽でも上級グレードを選びたい
筆者なら、多くの人には300Plusをすすめるだろう。9万9,000円安く、性能は300Premiumと変わらないからだ。
ただし、クルマは毎日使う道具でもある。アラウンドビューモニターや電動シート、合成皮革シートに魅力を感じるなら、300Premiumを選んで後悔することもないだろう。
次回は少し視点を変えて、ラッコのボディカラーと内装色に注目。どのグレードでどんな組み合わせが選べるのかを詳しく見ていきたい。