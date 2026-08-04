BYDの新型軽EV「ラッコ」を購入しようと考えたとき、多くの人が最終的に悩むことになりそうなのが、「300Plus」と「300Premium」のどちらを選ぶかだ。価格差は9.9万円。はたして、10万円近く多く支払う価値はあるのか。両グレードを徹底的に比較してみる。

BYD「ラッコ」の写真を一気に見る

まずは違いを一覧で確認

これまでの記事で紹介したように、両グレードの性能はほぼ同じ。バッテリー容量も一充電走行距離も、充電性能も共通となっている。違いは主に装備内容だ。

300Premiumだけに与えられている装備をまとめると以下のようになる。

この装備群をどう評価するかがグレード選びのポイントとなる。

一番価値が大きそうなのはBYDアラウンドビュー

Premium専用装備の中で、最も実用性が高そうなのが「BYDアラウンドビュー」だ。

ラッコは軽自動車なので全幅は1,475mmしかないが、スーパーハイトワゴンなだけあって、全高は1,800mmもある。運転席から見下ろす感覚はあっても、車両周辺の状況が完全に把握できるわけではない。

アラウンドビューがあれば、

狭い駐車場

ショッピングモール

子どもの送迎先

コンビニ駐車場

などで安心感が増す。

この手の機能は、使い始めると手放せない。

9万9,000円の価格差を考えた場合、この機能だけでもPremiumを選ぶ理由になる人は少なくないだろう。

ハンズフリースライドドアは子育て世代に刺さる

もうひとつ注目したいのが「足元投影ガイド付きハンズフリースライドドア」だ。

300Premiumでは足元に投影されたガイド位置に足をかざすことで、電動スライドドアを開閉できる。

例えば、

子どもを抱っこしている

ベビーカーを押している

買い物帰りで両手がふさがっている

といった場面では便利な機能となりそうだ。

ただし、毎日必ず使う機能かどうかは人による。

この装備だけを目的にPremiumへとアップグレードする人は多くないかもしれない。

電動シートと合成皮革シートは満足度アップに効く

300Premiumになるとシートもアップグレードされる。

300Plusは防水高級ファブリックシートだが、300Premiumは合成皮革シートを採用。さらに運転席は6Way電動調整となる。

ここはラッコのキャラクターを考えると意外に大きなポイントだ。

というのも、ラッコの購入層には「N-BOXカスタム」や「スペーシアカスタム」などの上級軽スーパーハイトワゴンから乗り換える人も含まれそうだからだ。

そうしたユーザーはクルマを単なる移動手段として見るだけではなく、

内装の質感

シートの見た目

装備の充実度

も重視する傾向がある。

Premiumのブラック&ベージュ内装は300Plusとは明らかに印象が違う。毎日乗り込むたびに満足感を得られる装備といえるだろう。

ホットカップホルダーは意外に魅力的?

ラッコらしい装備として挙げられるのがホットカップホルダーだ。保温機能を備えており、飲み物を温かい状態で維持できる。

なくても困らない装備ではある。

しかし、

冬の通勤

子どもの送迎

長距離ドライブ

では地味にありがたい。

購入時よりも、所有してから価値を実感するタイプの装備といえそうだ。

逆に300Plusでも不満はなさそう

一方で300Plusを見てみると、装備が不足しているわけではない。

すでに、

シートヒーター

ステアリングヒーター

NFCキー

Bluetoothデジタルキー

後席サンシェード

アルミホイール

直接式タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)

幼児置き去り検知

などを備えている。

日常生活で頻繁に使う装備の多くは300Plusでカバーされているため、コストパフォーマンスという観点では非常に魅力的だ。

結論：コスパなら300Plus、満足度なら300Premium

改めて整理してみる。

300Plusがおすすめな人は以下の通りだ。

少しでも予算を抑えたい

航続距離重視

装備は必要十分でいい

コスパを重視したい

300Premiumがおすすめな人はこうなる。

駐車支援機能が欲しい

内装の質感を重視する

長く乗る予定がある

軽でも上級グレードを選びたい

筆者なら、多くの人には300Plusをすすめるだろう。9万9,000円安く、性能は300Premiumと変わらないからだ。

ただし、クルマは毎日使う道具でもある。アラウンドビューモニターや電動シート、合成皮革シートに魅力を感じるなら、300Premiumを選んで後悔することもないだろう。

次回は少し視点を変えて、ラッコのボディカラーと内装色に注目。どのグレードでどんな組み合わせが選べるのかを詳しく見ていきたい。