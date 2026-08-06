マーキュリーは、千葉県の中古マンション駅別相場上昇率ランキングを7月29日に発表した。同ランキングは、千葉県の駅別の中古マンション相場を2020年と2025年(9月末まで)で比較し、中古マンションの平均価格上昇率が高い順にランキングにしている。

千葉県の中古マンション駅別相場上昇率ランキング

中古価格上昇率が最も高かったのは、つくばエクスプレスの「流山セントラルパーク駅」で、価格上昇率が81.4%(2020年の中古平均価格の約1.81倍)だった。上位では、流山セントラルパーク駅のほかに流鉄流山線の平和台駅、東武野田線の豊四季駅、都営新宿線の本八幡駅、京成千葉線の西登戸駅の5駅が価格上昇率70%(2020年の中古平均価格の約1.7倍)を超えてランクインしている。

ランキング上位30駅の2020年の平均価格の内訳を見てみると平均価格が1,000万円台の駅が3駅、2,000万円台の駅が14駅、3,000万円台の駅が10駅、4000万円以上の駅が3駅で3,000万円以下の駅が全体の過半数を占めてたが、2025年は2,000万円台の駅が1駅、3,000万円台の駅が14駅、4,000万円台の駅が4駅、5,000万円台の駅が6駅、6,000万円以上の駅が5駅あり、2025年は1,000万円台と2,000万円台の駅がほぼなくなり、3,000万円以上が最低ラインになるなど、価格帯の構成が大きく上にスライドしている。 また、中古値上がり率(新築分譲時価格と比べてどの程度中古流通価格が値上がりしているか)を見ると、2020年は上位30駅中24駅が新築時価格を下回る相場で中古流通していたが、2025年は1駅を除く29駅が新築時価格を上回る相場で中古流通している。新築も含めたマンション相場の上昇が中古マンション相場を底上げしたことが要因と考えられる。

船橋駅周辺では海神駅、市川駅周辺では市川真間駅、千葉駅周辺では西登戸駅や東千葉駅、東千葉駅、柏駅周辺では豊四季駅、新柏駅、柏の葉キャンパス駅など、ターミナル駅の隣駅や、違う沿線ではあるもののターミナル駅を生活圏とできるような駅の価格上昇率が高い傾向が見られ、2020年時点で既に価格が高かったターミナル駅よりも価格上昇率が高くなる傾向がみられる。

今回、郊外エリアとして千葉県の中古価格上昇率を見てきたが、上位駅は2020年時点で2,000万円前後を中心とした低価格相場の駅が多いという結果に。東京ほどの急激な上昇ではないものの、前回調査した埼玉県と比較しても中古価格上昇率は高い傾向にある。2020年時点の平均価格が1,000万円台の駅も見られるなど平均価格が埼玉県と比べても低く、価格の上昇余力が大きかったことが要因と考えられる。

千葉県では中古マンション価格の上昇が続いている。特にターミナル駅周辺の"隣駅"で価格上昇が目立ち、住宅購入ニーズの広がりがうかがえる。