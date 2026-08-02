BYDの軽EV(軽自動車の電気自動車)「ラッコ」(RACCO)には「200」「300Plus」「300Premium」の3つのグレードがある。グレードによる装備の違いを確認して、ラッコ購入の最適解を導き出していこう。

BYD「ラッコ」の写真を一気に見る

前回は航続距離や充電の速さといった「性能」の部分を比較したが、今回は購入後の満足度を大きく左右する「装備」の内容をチェックしていきたい。

実はラッコの場合、性能差以上に装備の違いが大きい。特に300Plusと300Premiumには、一般的な軽自動車では上級グレードでしか見られないような快適装備が数多く与えられている。

まずは装備差を一覧で確認

主要装備をグレード別にまとめるとこうなる。

この表を見るだけでも、ラッコのグレード構成がかなり分かりやすいことが見えてくる。

200は「必要十分」を追求したベーシック仕様

200はエントリーグレードながら、安全装備はかなり充実している。

アダプティブクルーズコントロール(ACC)、自動緊急ブレーキ(AEB)、車線逸脱警告(LDW)、車線逸脱防止(LDP)などは標準装備。エアバッグも前席・サイド・カーテンの6個を備える。

その一方で快適装備は必要最小限だ。

例えば、

シートヒーターなし

ステアリングヒーターなし

デジタルキーなし

後席サンシェードなし

スチールホイール

オーディオスピーカー2個

という構成になっている。

「とにかく安くラッコに乗りたい」という人向けの仕様と考えていいだろう。

実は300Plusで満足できる人がかなり多そう

装備面で最も注目したいのが300Plusだ。

200との価格差は25万3,000円あるが、その分だけ装備の充実ぶりも大きい。

200比で追加となる主な装備は、

シートヒーター

ステアリングヒーター

アルミホイール

直接式タイヤ空気圧モニタリングシステム(TPMS)

幼児置き去り検知

Bluetoothデジタルキー

NFCキー

前席シートバックテーブル

後席サンシェード

前席背面ポケット

6スピーカーオーディオ

など。

特に注目したいのが、シートヒーターとステアリングヒーターだ。

EVは暖房を使うと航続距離への影響が大きくなりがちだが、体が直接触れる部分を効率的に温めるヒーター系の装備は冬場の快適性を大きく向上させる。

また、スマートフォンをキー代わりに使えるデジタルキーも、最近のユーザーには魅力的だろう。

300Premiumだけの装備は想像以上に豪華!

最上級グレードの300Premiumになると、快適装備がさらに充実する。

Premium専用装備は以下の通りだ。

ハンズフリースライドドア

足元に投影されるガイド位置に足をかざすだけでスライドドアを開閉できる。

買い物帰りや子どもを抱えている時にはかなり便利そうな装備だ。

BYDアラウンドビュー

300Premiumだけが全周囲モニターを装備する。

ボディサイズは軽自動車だが、全高1,800mmのスーパートールワゴンだけに、駐車時の安心感は大きいはずだ。

運転席6Way電動シート

200と300Plusは手動調整だが、300Premiumは電動調整式となる。

軽自動車で電動シートを採用するモデルはまだ少なく、Premiumらしい装備といえる。

合成皮革シート

200はファブリック、300Plusは防水仕様の高級ファブリックだが、300Premiumはブラック&ベージュあるいはブラックの合成皮革シートとなる。車内の質感は明確に上がるはずだ。

ホットカップホルダー

前席には保温機能付きカップホルダーを備える。

かなりユニークな装備で、ラッコの収納アイデアを象徴する機能のひとつだ。

ボディカラーもグレードによって異なる

実はボディカラーの選択肢もグレードによって異なる。

200で選べるのは「アークティックホワイト」「コスモスブラック」「チーズイエロー」の3色。

300シリーズでは上記3色に加えて「アークティックブルー」「ミッドナイトグリーン」「ルビーレッド」が選べるようになる。赤ラッコや緑ラッコに乗りたいのであれば、300Plus以上を選択しなければならない。

結論：装備重視なら300Plusで十分? 質感重視なら300Premiumで

装備内容を比較すると、

200＝必要最低限

300Plus＝快適装備が一気に充実

300Premium＝上質さと利便性を追求

という構図が見えてくる。

特に300Plusは、シートヒーターやデジタルキー、後席サンシェードなど日常的に恩恵を感じやすい装備が多数追加されるため、装備面での満足度はかなり高そうだ。

300Premiumの性能は300Plusと同じ。その代わりに、アラウンドビューモニターや電動シート、合成皮革シートといった上質装備が与えられている。

では、300Plusと300Premiumの価格差9万9,000円には、本当にそれだけの価値があるのだろうか。

次回は、購入検討者が最も迷いそうなこの2グレードを直接対決させながら、その価格差をどう評価すべきか考えてみたい。