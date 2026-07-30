PORTERは、「JJJJound in the PORTER Gallery 1」の開催に合わせ、「JJJJound」と「PUMA」の新作コラボレーションシューズ「JJJJound PUMA Laced Mostro」を数量限定で発売する。
「Mostro（モストロ）」は、1999年に初登場したPUMAのスニーカー。1968年の短距離走用スパイクと1980年代のサーフィンシューズという、異なる2つのスポーツカルチャーからインスピレーションを得て誕生したモデルで、イタリア語で「モンスター」を意味する名前の通り、独創的なデザインが特徴となっている。
今回のコラボレーションでは、「Mostro」の大胆なデザインに、JJJJoundならではのミニマルで洗練されたデザインを融合。アッパーには上質なスエード素材を採用し、オリジナルモデルを踏襲したベルクロストラップを備えるほか、インソールにはJJJJoundのロゴをさりげなく刻印した。
商品概要
- 商品名：「JJJJound PUMA Laced Mostro」
- カラー：ブラック
- 価格：3万8,500円
- サイズ：23.0～29.5cm（ハーフサイズあり）
発売概要
- 発売日：2026年8月1日（土）
- 販売店舗：PORTER OMOTESANDO
※吉田カバンオフィシャルオンラインストアでの販売は行わない。
※販売方法はInstagramアカウント「@porter_flagship_store」で案内する。
※数量限定のため、在庫がなくなり次第販売終了。
※PORTERとのコラボレーションアイテムではない。
広報担当者によると、現時点で日本国内での販売はPORTER OMOTESANDOのみとのこと。国内では限られた販売機会となるだけに、ファンから大きな注目を集めそうだ。