PORTERは、「JJJJound in the PORTER Gallery 1」の開催に合わせ、「JJJJound」と「PUMA」の新作コラボレーションシューズ「JJJJound PUMA Laced Mostro」を数量限定で発売する。

「JJJJound PUMA Laced Mostro」

「Mostro（モストロ）」は、1999年に初登場したPUMAのスニーカー。1968年の短距離走用スパイクと1980年代のサーフィンシューズという、異なる2つのスポーツカルチャーからインスピレーションを得て誕生したモデルで、イタリア語で「モンスター」を意味する名前の通り、独創的なデザインが特徴となっている。

今回のコラボレーションでは、「Mostro」の大胆なデザインに、JJJJoundならではのミニマルで洗練されたデザインを融合。アッパーには上質なスエード素材を採用し、オリジナルモデルを踏襲したベルクロストラップを備えるほか、インソールにはJJJJoundのロゴをさりげなく刻印した。

商品概要

商品名：「JJJJound PUMA Laced Mostro」

カラー：ブラック

価格：3万8,500円

サイズ：23.0～29.5cm（ハーフサイズあり）

発売概要

発売日：2026年8月1日（土）

販売店舗：PORTER OMOTESANDO

※吉田カバンオフィシャルオンラインストアでの販売は行わない。

※販売方法はInstagramアカウント「@porter_flagship_store」で案内する。

※数量限定のため、在庫がなくなり次第販売終了。

※PORTERとのコラボレーションアイテムではない。



広報担当者によると、現時点で日本国内での販売はPORTER OMOTESANDOのみとのこと。国内では限られた販売機会となるだけに、ファンから大きな注目を集めそうだ。