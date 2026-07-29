中国のBYDが日本で新型車「ラッコ」(RACCO)を発売した。軽自動車規格の電気自動車(軽EV)をわざわざ、しかも爆速で開発したBYDにとって、ラッコの成否は日本攻略の今後を占う試金石となりそうだ。

インテリアも撮影済み! BYD「ラッコ」の写真を一気に見る

BYDが日本で乗用車を発売してから3年半、現状は?

BYDは2023年にEV「ATTO3」で日本の乗用車市場に参入。そのあと小型車「ドルフィン」、EV「シール」「シーライオン7」、プラグインハイブリッド車(PHEV)の「シーライオン6」と日本でラインアップを拡充してきた。これまでの日本における累計販売台数は1万台。

ちなみに、世界で見ると、BYDは2025年だけで乗用車460万台を販売している。

日本におけるBYDの現状について、BYD Auto Japan代表取締役社長の東福寺厚樹さんは「3年半かかって1万台か」という思いがあるとした上で、「伸びがほかの国に比べて一桁、場合によっては二桁くらい少ない」状況だと認める。

日本市場での伸びが鈍い要因としては、そもそもEV自体の普及が日本で進まない現状(EVの割合は新車販売の1.5％くらい)に加え、BYDが日本でゼロから始めた新規ブランドであり、保有客(既存のBYDユーザー)がおらず、他ブランドからの乗り換え客の獲得のみで勝負しなければならない状況にあったことを挙げた。

「ラッコ」発表会の一幕。左がBYD副総裁でBYD JAPAN代表取締役社長の劉学亮(りゅう がくりょう)さん、右がBYD Auto Japan代表取締役社長の東福寺厚樹さん。真ん中はラッコのCMに出演する広瀬アリスさん

そんな状況の中、BYDがわざわざ日本専用のクルマ「ラッコ」を開発・発売した理由とは?

ラッコを作った理由

BYDが軽EVの開発を決めたのは2年半前。日本で市場調査を実施し、特に地方では軽自動車が日常の足として生活の一部になっている状況を見て、軽EVへの挑戦を決めたそうだ。それからわずか2年半で発売にこぎつけたのはスゴい。ちなみに、BYDにはエンジニアが12万人もいるそうだ。

ラッコは日本におけるBYDブランドの更なる浸透の先兵としての役割を担うのみならず、将来的なBYDの顧客基盤(BYD保有客)拡大に向けたエントリーモデルとしての使命を背負う重要な1台だ。ラッコの発表会に登壇したBYD副総裁の劉学亮さんは「日本にフルコミットする」と宣言。ラッコの発売を「終わりではなく、新たな始まり」と位置づけた。

ラッコってどんなクルマ?

重要な役割を担うラッコとは、どんなクルマなのか。BYD Auto Japan 商品企画部担当部長の田川博英さんによると、ラッコの開発で目指したのは「一番広い車」でも「一番速い車」でもなく「一番いい軽自動車」。 「広くて便利で静かで安全で、そしてスムーズに加速をしていく電気自動車」というのが、ラッコで目指した「いいクルマ」の姿なのだという。

ラッコのグレードは以下の3種類。

200：一充電走行距離210km(バッテリー容量22.4kWh)、価格は214.5万円

300Plus：一充電走行距離320km(バッテリー容量35.84kWh)、価格は239.8万円

300Premium：一充電走行距離320km(バッテリー容量35.84kWh)、価格は249.7万円

エントリーグレードの「200」なら、CEV補助金15万円を差し引くと実質100万円台という価格になる。

【フォトギャラリー】BYD「ラッコ」