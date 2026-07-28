高級ワインの産地として知られるブルゴーニュで、著者が目にしたのは、華やかなイメージとはかけ離れた収穫現場でした。戦争で家族や故郷を失い、正式な身分証を持たずに働く移民たち。グラスの中だけでは見えないワイン産業の構造と、著者の価値観を揺さぶった出会いを、『エグゼクティブはなぜワインにはまるのか？』(今野有子／クロスメディア・パブリッシング)から抜粋してご紹介します。

ワインの幻想を解体する

収穫初日の朝は、真っ暗だった。

アラームで目を覚ました瞬間、部屋の空気が湿っているのがわかった。築二百年の小屋 の二階。壁にはひび割れが走り、ところどころ穴があいている。ダウンの上に雨ガッパを着込み、長靴を履く。

ぎしぎし鳴る床板を踏んで外に出た。冷えた空気が肺の奥に刺さる。オーナーは古いトラックの前で待っていた。

「行くぞ」

短い言葉。揺れる荷台の端に腰を下ろすと、ディーゼルの匂いが鼻の奥につんと染みた。畑へ向かうものだと思っていた。だがトラックは村を抜け、まだ眠っている街を走り、ボーヌ駅へ向かった。

始発が動いたかどうかという時間帯なのに、駅前のロータリーには男たちが集まっていた。黒い肌の男たち。年齢はまちまちで、少年のように見える顔もあれば、疲れを隠せない初老の人もいる。

オーナーは車を降り、彼らのうちのひとりに近づいて短く言葉を交わした。男がうなずき、少し離れた場所に立っていた三人にも声をかける。四人が荷台に乗り込んだ。オーナーが言った。

「彼らはペーパーがない。現金払いで働く」

意味が脳に届いた瞬間、背筋に冷たいものが走る。――不法移民だ。世界最高のワインが生まれるブルゴーニュで、こういう形で労働力が集められている。私はその事実に、息が詰まった。

車が動き出すと、男たちは身を寄せ合うようにして揺れに耐えた。ボンジュール、と声をかけると、ひとりが自分の名前を言った。アハメッド。私は彼らを見つめた。細い腕。骨ばった膝。擦り減ったスニーカー。乾いた土の匂いがする。

そのうちの一人が、ふっと微笑んだ。頬に薄い傷跡のある青年だった。訛りのあるフランス語で聞かれる。

「ジャポネーズ？」

ウィ、と答えると、青年は少し考えてから言った。

「大変。でも、あなたは大丈夫」

なぜだかわからない。その言葉がまっすぐ胸の奥を射抜いた。畑に着くと、葡萄が一面に広がっていた。霧が薄く漂い、紫の粒が静かに光る。写真や本で見た"神の畑"。

カゴとハサミを渡され、黙々と葡萄の房を切る。腰が痛くなる。指がしびれる。太陽が昇ると汗が噴き出す。アハメッドたちは慣れた手つきで淡々と作業を続けていた。視界の果てまで広がる葡萄。逃げ場はない。

私はフランスまで来て、いったい何をしているのか。逃げ出したい痛みに耐えながら、同じ問いが何度も胸を叩く。昼前、束の間の休憩。アハメッドが言った。

「自分はチャドから来た」

チャド。国名だということすら、私は曖昧だった。地理は得意だったはずなのに。知らない言葉は、存在していないのと同じになる。

「戦争、知ってる？」

「……少し」

本当は何も知らなかった。アハメッドはうつむき、スニーカーの紐をいじりながら、ぼそぼそと話す。

「家は金持ちだった。牛が百頭以上いた。でも、戦争で全部なくなった。兄は死んだ。母はどこにいるかわからない」

何も言えなかった。どんな言葉も薄っぺらくなると直感した。アハメッドは首を横に振った。

「だいじょうぶ。生きてるから」

その言葉は、陽射しよりまぶしかった。休憩のあと、男たちは畑の端の水道に集まり、靴と靴下を脱いで足を洗った。小さく折りたたんだ布を取り出し、土の上に敷く。同じ方向を向いて膝をつき、額を地面につける。祈りの時間だ。私は少し離れたところから背中を眺めた。

さっきまで冗談を言い合っていた顔とは別人のように、静かで、集中している。オーナーが小声で言う。

「あんまり見るな。話しかけるな」

私はうなずいた。だが目を逸らせなかった。あの背中には、誰の評価も必要ない"帰る方向"があった。

夜。ワイナリーに戻っても仕事は終わらない。摘み取った葡萄は酸化する。時間勝負で醸造作業が始まる。私はひたすら器具を洗い続けた。冷たい地下水で手が痺れ、立ったまま眠りそうになる。耳鳴りがした。ショウジョウバエの羽音だった。部屋に戻ると、虫の死骸が隅に積もっていた。寝転がったマットレスの上でスマホを開く。

"チャド 紛争"

"チャド 難民"

"チャド 内戦"

検索結果が次々に出てくる。爆撃された村。逃げる人々。砂の大地に並ぶテント。子どもの小さな棺。

震えた。

「知らない」ということが、こんなにも残酷だったのか。私は、洞窟の住人だったのだと思った。

大学の名前。会社の名前。ワインの知識。誰かが作った「正解」。洞窟の壁に映る影だけを本物だと信じてきた。だが洞窟の外に、本物の現実があった。ワインの背後には、祈りと汗と、帰れない人間の人生があった。――私は今日まで、そのことを想像すらしていなかった。

私はこれからも、この液体を「高級」と呼べるのだろうか。

＊＊＊

あの畑で見た現実は、個別の出来事ではありませんでした。それは、ワインという産業の構造そのものの縮図だったのです。

ワインは、グラスの中だけで完結していない。ラベルの向こう側に、誰かの生活と、国境と、沈黙がある。けれど私たちは、普段そこを見ません。見ないままでも、ワインは飲めてしまうからです。そして、見ないまま飲めてしまうように──ワインの世界は長い時間をかけて「設計」されてきました。

設計とは、見なくても成立してしまう構造のことです。