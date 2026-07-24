日産自動車が電気自動車「リーフ」の高性能バージョン「リーフ NISMO」を発売した。3代目に進化したばかりのリーフは、モータースポーツの知見を取り込んでどう変わったのか。実車を確認してきた。

ダウンフォース性能が大幅進化

リーフは2010年に初代モデルが登場した日産の電気自動車(EV)。これまでにグローバルで約70万台が売れている市販EVのパイオニア的な存在だ。2026年1月には新世代EVプラットフォームを採用した3代目リーフが登場。航続距離、走行性能、先進技術などが大幅に進化した。

新型リーフ NISMOのベースとなった3代目リーフの写真を一気に見る

今回の「リーフ NISMO」は3代目モデルがベース。日産が培ってきたEV技術とNISMOのモータースポーツに由来する知見を融合した最新モデルだ。グレードは「B5 NISMO」(660.11万円)、「B7 NISMO」(695.2万円)、「B7 NISMO RECARO装着車」(722.7万円)の3種類となる。

「リーフ NISMO」のボディサイズは全長4,415mm、全幅1,550mm、全高2,690mm、ホイールベースは2,690mm。車重は1,820kg(B5 NISMO)～1,920kg(B7 NISMO)。モーターの最高出力/最大トルクは「B5 NISMO」が130kW/345Nm、「B7 NISMO」と「B7 NISMO RECARO装着車」は160kW/355Nm

新型リーフ NISMOのコンセプトは「駿足のインテリジェント スポーツクロスオーバー」だ。各部にNISMO専用チュニーングを施し、リーフの走行性能や空力性能などを大幅に引き上げた。

走行性能や車体安定性に大きく関係するサスペンションは、スプリングやスタビライザー、メンバーブッシュの一部をNISMO専用部品に換装。剛性を高めるとともに、ステアリング操作に対するレスポンスの向上を図った。

足回りは軽量かつ高剛性なエンケイ製19インチアルミホイールに高いグリップ力と優れた操縦性を両立したミシュラン「Pilot Sport 5」を組み合わせる

スタイリングはワイドで低重心な専用エクステリア。専用パーツを随所に採用することでダウンフォースを強化した。

フロントバンパーにはエアロガイド機能を持つNISMO専用コーナーフィニッシャーを採用。両端2枚の整流板が気流を整えながらボディサイドに導くことで空気抵抗を低減する。その気流をドア下部のNISMO専用ドアロアフィニッシャーに流し、底面に生じる負圧でリフトを抑制することでダウンフォースを向上させる。

リアにはダックテール形状のNISMO専用バックドアスポイラーとのNISMO専用リアバンパーを採用。これらもダウンフォースの強化に寄与する。

開発陣に聞くリーフ NISMOのイチオシポイント

リーフ NISMOの発表会には、開発に携わったチーフプロダクトスペシャリストの饗庭(あいば)貴博さん、カスタマイズデザイン部の森田充儀さん、カスタマイズプロジェクト統括部の成富健一郎さんが登壇。それぞれのイチオシポイントをキーワードと共に紹介した。

チーフプロダクトスペシャリストの饗庭貴博さん

饗庭さんが掲げたイチオシポイントは「駿足と滑空感」だ。駿足はフォーミュラEを彷彿とさせるNISMOの運動性、滑空感は高速走行でのフラットな乗り心地と静粛性の高さを意味する。

「この相反する2つの特徴が、非常にいい塩梅でバランスできているのがリーフ NISMOの驚きのポイントだと考えています」(饗庭さん)

カスタマイズデザイン部の森田充儀さん

森田さんのイチオシポイントは「性能のためのカタチ」。「デザイナーが性能に貢献できる仕事は、エアロダイナミクスデザインです。クルマが速く走れば走るほど、しっかり地面にクルマが吸い付く、ハンドリングがしっかりする、操安性が安定する。その全てにデザインで貢献しているところがポイントになっています」とのことだった。

カスタマイズプロジェクト統括部の成富健一郎さん

成富さんのイチオシポイントは「一体感の追求」。「EVは重たいバッテリーを腹下に搭載するため、そもそもの重心が低く、電動モーターはすごく応答が速いパワートレインです。これらの特徴により、実はスポーツドライビングにとって、すごく優れた素質を持っていると言えます。この素質をうまく活用してバランスさせることで、リーフ NISMOでは一体感を徹底的に追求しました」と話していた。

なお、今回の発表会では、7月25日(土)～26日(日)に開催される世界最高峰のEVレース「2026年東京E-Prix」の参戦車両「GEN3 Evoマシン」も公開。NISMOに着想を得た特別なワンオフカラーリングと日産フォーミュラEチームの象徴である桜のモチーフが融合したこちらのマシンも、ぜひ写真でチェックしていただきたい。

【フォトギャラリー】リーフ NISMO

【フォトギャラリー】GEN3 Evoマシン