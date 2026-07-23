2025年の「ジャパンモビリティショー」でワールドプレミアを果たしたBYDの軽EV(電気自動車の軽自動車)「ラッコ」。広瀬アリスさんを起用したCMの放映が始まり、いよいよ発売が秒読み段階に入りました。ラッコとはどんなクルマなのか、市販仕様にかなり近い最終プロトタイプの写真と共にお伝えします。

BYDが日本向けに専用設計! ラッコとは?

写真の展示車はいずれも市販仕様にかなり近い仕上がりでしたが、現時点ではまだ最終プロトタイプとのことです。もっとも、BYDはOTAによるソフトウェアアップデートを積極的に行っているメーカーだけに、モニター画面の表示をはじめとするソフトウェアの仕様は、市販後も変更される可能性があります。

BYDはラッコを「小さなEV革命」と位置付けています。開発コンセプトは「最先端のEV技術を、コンパクトに、スマートに」。買い物や通勤、送り迎え、休日のドライブまで、日々の移動をより身近なEVで支えようという考え方のモデルです。

ラッコは日本の軽自動車市場に向けて新たに開発されたEV専用モデルです。「すべての人に、いちばんいい軽自動車をEVで提供すること」を開発目標に掲げ、EV専用のスーパートールボディとスライドドアを組み合わせた、日本でもっともニーズのあるパッケージングを採用しています。ファミリー層はもちろん、夫婦世帯や若いカップル、1人で利用するユーザーまで、幅広いライフスタイルを想定して開発されました。

車体も専用設計です。フロア構造やパワーユニットのレイアウトを見直すことで、広い室内空間と乗り降りのしやすさ、安全性を両立。ルーフにはレーザー溶接を採用するなど、ボディ剛性を高める工法も取り入れています。さらに、新設計のサスペンションと大径タイヤを組み合わせることで、安定した走りと存在感のあるスタイリングを実現したとしています。

搭載されるバッテリーはリン酸鉄系リチウムイオンで、補機バッテリーも同様にリン酸鉄系リチウムイオン。鉛バッテリーのように水素を発生しないので、補機バッテリーは車内に搭載されます。

「ラッコ」という車名にも理由があります。道具を使って貝を割ることから、ラッコは「賢さ」の象徴として知られる動物です。その一方で絶滅危惧種でもあり、海を守ることが地球環境を守り、未来世代につながるという思いを込めて、この名前が選ばれたといいます。

グレードによる違いは? ラッコの詳細

BYDのラッコは、航続距離や装備内容の違いによって「200」「300Plus」「300Premium」の3グレードを設定しています。全車共通装備として両側電動スライドドア、10.1インチ固定式タッチスクリーンディスプレイ、Apple CarPlayおよびAndroid Autoへの対応、安全運転支援機能などを標準装備しています。

日本市場向け専用モデルらしく、冬場の暖房性能や室内空間、収納スペースの使い勝手にも配慮。長傘収納、スマートフォンスロット、買い物袋フック、センター収納などを備え、日常での使い勝手を高めています。後席にはプライバシーガラスと遮光ブラインドも採用しています。

後席の傘ホルダー

エントリーグレードの「200」は一充電走行距離210km(参考値)のモデルです。15インチタイヤを装着し、AC普通充電は3kW、DC急速充電は37kWに対応。日常使いに必要な装備をひと通り備えたベーシックグレードです。

「300Plus」は一充電走行距離を320km(参考値)へ延ばすとともに、充電性能もAC普通充電6kW、DC急速充電50kWへ向上しています。加えて、15インチアルミホイール、ステアリングヒーター、前席シートヒーター、前席99％UVカット・85％IRカットガラス、スマートフォンNFCキーおよびBluetoothキー、照明付きバニティミラー、シートバックテーブル、フロントアームレスト収納などを装備し、快適性を高めています。

最上級グレードの「300Premium」は300Plusをベースに質感をさらに高めた仕様です。シート表皮は合成皮革となり、運転席には6ウェイ電動調整機構を採用。リアセンターアームレストや保温機能付きカップホルダーも備え、装備面ではもっとも充実したグレードとなっています。

「300Plus」にはノーマル、スノー、スポーツ、エコの4つの走行モードが確認できました。おそらく「300Premium」でも同様の走行モードが採用されるでしょう。「200」にモード切替が設定されるかは未確認です。

【写真】BYD「ラッコ」の「300Premium」グレード