日産自動車の電気自動車「リーフ」に「NISMO」が登場する。モータースポーツ由来の知見を取り入れることでリーフはどう変わる? 「リーフ NISMO」開発陣の話を聞いてきた。

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リーフ NISMOはインテリジェント?

日産自動車は7月22日、電気自動車(EV)の「リーフ」に「NISMO」(日産モータースポーツ&カスタマイズ)の知見を投入した新型スポーツクロスオーバー「リーフ NISMO」を発表した。

NISMO 商品戦略・企画部の饗庭貴博チーフプロダクトスペシャリストによると、リーフ NISMOの開発コンセプトは「俊足のインテリジェント スポーツクロスオーバー」だ。

「俊足」は電動NISMOロードカーならではの俊敏なレスポンスや伸びやかな加速感、軽快で一体感を生む対話性の高いハンドリング、「インテリジェント」は余裕のある航続距離やGoogle搭載による多彩な情報とエンタメ、パドルシフトによる回生調整の拡大、「スポーツクロスオーバー」は空力性能を突き詰めたクリーンでワイドなNISMOらしいデザインとフラットライドな乗り心地を表現している。

NISMO 商品戦略・企画部の饗庭貴博チーフプロダクトスペシャリスト

ラインアップは「B5 NISMO」(660.11万円)、「B7 NISMO」(695.2万円)、「B7 NISMO RECARO装着車」(722.7万円)の3グレード展開。基準車の「G」グレードに比べてプラス95.56万円、レカロ装着車はさらに27.5万円高という設定だ。駆動方式は全て2WDとなる。

ボディは全長4,415mm、全幅1,810mm、全高1,550mm、ホイールベースは2,690mm。搭載するモーターはB5が130kW/345Nm、B7が160kW/355Nmを発生する。車重はそれぞれ1,820kg、1920kg、1,900kgで、パワーウエイトレシオ(kg/kW)は14.0、12.0、11.9となっている。

「ツインブレード」を装着!

NISMO カスタマイズデザイン部の森田充儀部長によると、デザインのキーワードは爽快な走りを直観させる「洗練された流れ」と、要求性能達成のための理論的デザインアプローチを表す「インテリジェント・アキュラシー」だ。

NISMO カスタマイズデザイン部の森田充儀部長

フロントバンパーフィニッシャーによる水平基調のワイドなジェスチャー、ツインブレードによるエアガイド機能でドラッグ低減、サイドスポイラーフィニッシャーの三角断面によるダウンフォース向上、リアスポイラーのダックテール形状による空気抵抗低減とダウンフォース強化、さらに「エンケイ」製19インチ高剛性ホイールによる整流効果とブレーキ冷却など、それぞれの専用パーツが効果的なエアロダイナミクス機能を果たしている。

ボディカラーは「サーキットの路面より青く、青空よりもグレーに」を表現した「NISMO ステルスグレー」を含む6色展開。ボディ下部にはNISMOパフォーマンスのシンボルである「アルテリア マグマ」カラーのラインが走り、ボンネットにはデジタル信号をヒントにした「デジタルビート」グラフィックが配される。

インテリアはブラックの空間にレッドアクセントを配してスポーティーな雰囲気に。レカロ仕様を選べば20kgの軽量化となる。メーターグラフィックはガソリエンジン時代のNISMOのタコメーターから脈々と受け継がれてきたパワーメーターが選択可能。レッドの3DファンネルとNISMOロゴも目を引く。

エンジニアリングで追求したこととは?

エンジニアリングについてはNISMO カスタマイズプロジェクト統括部の成富健一郎主担が説明。基本アプローチとして、より速く、気持ちよく、安心して走れるクルマを目指し、アクセラレーション、ハンドリング、ブレーキ性能を向上させたという。

NISMO カスタマイズプロジェクト統括部の成富健一郎主担

「より速く」では、コーナリング限界性能を約1割向上させ、社内テストコースでは約0.8秒のタイム短縮を達成。「気持ちよく」ではハンドル操作に対する応答性と安定性のバランスを最適化し、パドルシフトでの回生の調整範囲を拡大した。「安心して」では不整路面での振動レベルをベース車と同等に維持するとともに、ライントレース性を1割引き上げた。

具体的には、リム幅を0.5インチ拡大した19インチのエンケイ製軽量ホイールにミシュラン「パイロットスポーツ5」タイヤを装着。サスペンションにはスイングバルブ付きショックアブソーバーに専用チューニングを施したスプリングとスタビライザーを採用している。さらに、パワートレイン制御としてNISMOモードを新設し、シャシー特性に合わせた専用チューニングを実施。ドライビングシュミレーターによる評価と実車・実路での徹底的な磨き込みを行ったという。