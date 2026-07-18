「大Tシャツ展」の会場に国内外の貴重なTシャツが大集結している。会場で見つけた激レアアイテムを4回にわたって取り上げていきたい。今回は、「MOVIE」と「MUSIC」をテーマとする展示エリアから、「これは!」と感じた1枚をそれぞれピックアップした。

「大Tシャツ展」は表参道ヒルズ 本館B3F スペース オーで開催中(7月19日まで、観覧料は一般1,500円、大学・専門学校生1,000円、高校生以下500円)

これまでに掲載したヴィンテージTシャツの写真を一気に見る

エイフェックス・ツインの珍しい1枚

「MUSIC」のエリアで目を引いたのが、「Aphex Twin "Come To Daddy" artwork by Chris Cunningham」だ。「大Tシャツ展2026」を主催するウェーバーの池田仁さんは、「(MUSICの中で)個人的には1番価値が高いと思う」と話していた。

エイフェックス・ツインのTシャツはロゴだけのパターンが多いそうだが、写真はMVを担当したイギリスの映像作家が手掛けたヴィジュアルがプリントされた珍しいタイプ。価格は3桁を超えるという。

「エイフェックス・ツインはまだ、知る人ぞ知る的な存在だと思いますが、ストリートブランドのシュプリームとも昨年、コラボレーションを実施しています。これから知名度が上がっていくのではないでしょうか」というのが池田さんの見解だ。

北野映画のプロモーションTシャツ

「MOVIE」コーナーで発見したのが、日本映画の巨匠・北野武監督の『BROTHER』Tシャツだ。

『BROTHER』の公開は2001年1月。北野映画の第9作だ。物語の主役は、暴力団の抗争の最中に日本を追われた山本とその一味たち。逃亡先のアメリカで起こしたひとつの事件が、やがて各国マフィアを巻き込んだ巨大な抗争へと発展していく。

写真のTシャツは、プロモーション用に製作されたものであるとのこと。北野作品のTシャツは極めて価値が高いそうだ。

作品内で北野監督は、ビートたけしとして主演を務め、スゴみのある演技を披露しているが、そんな劇中さながらの迫力が伝わってくる1枚だ。

【写真】「Aphex Twin "Come To Daddy" artwork by Chris Cunningham」

【写真】「BROTHER」