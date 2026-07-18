「大Tシャツ展」の会場に国内外の貴重なTシャツが大集結している。会場で見つけた激レアアイテムを4回にわたって取り上げていきたい。今回は、日本のアニメ作品をフィーチャーしたTシャツたちだ。

「大Tシャツ展」は表参道ヒルズ 本館B3F スペース オーで開催中(7月19日まで、観覧料は一般1,500円、大学・専門学校生1,000円、高校生以下500円)

これまでに掲載したヴィンテージTシャツの写真を一気に見る

現存数は不明! 当時物の「AKIRA Tシャツ」

1982年～1990年にかけて「週刊ヤングマガジン」で連載された『AKIRA』。1988年には作者の大友克洋さん自らが監督を務めて映画化され、世界中でファンを獲得した。

その影響力は漫画やアニメにとどまらず、アートやファッションを含むサブカルチャーにも多大な影響を与えた。日本SF作品の巨人だ。

写真は、連載当時に読者プレゼントとして配布された非売品のTシャツである。

会場に用意された資料によれば、プレゼント企画は複数号にわたったため、現存数は不明であるとのこと。「あとりえモリタ」のタグが「当時物」の証拠だ。デザインは作者が監修したと考えられるという。

「大Tシャツ展2026」にTシャツを提供した衣装デザイナーの高橋毅さんは、「AKIRA Tシャツ」のコレクターとしても知られている。「漫画派の自分にとっては神秘的といえるほどのTシャツ。知っている人だけに刺さる、レアすぎる1枚」というのが高橋さんのコメントだ。

渚カヲルの名言がTシャツに

続いては、東京大学准教授の鈴木俊貴さんが所有する『エヴァンゲリオン』のTシャツだ。

『エヴァンゲリオン』は、NERV本部で作戦部長を務める葛城ミサトの指揮の下、汎用人型決戦兵器 人造人間エヴァンゲリオンに乗り込んだパイロットたちが、人類に敵対する使徒と戦うというストーリー。1995年～1996年にかけて放送されたテレビシリーズでは、社会現象とも呼ばれる人気を獲得した。テレビシリーズの放送終了から30年以上を経た2017年には新劇場版の公開がスタートするなど、今も根強い人気を誇るモンスター作品だ。

「時が来たね」はエヴァシリーズの中でも人気キャラクターの1人である渚カヲルが「ヱヴァンゲリヲン新劇場版:破」で放った名言である。

このTシャツへの思いを鈴木さんは、「研究とアウトリーチの両立に、忙しい日々を過ごしています。ジャケット1枚羽織れば、カジュアルにもフォーマルにも着こなすことのできるTシャツ。大好きな『エヴァンゲリオン』のカヲル君の言葉を胸に、時間だけは守れるように心がけています」と表現していた。

【フォトギャラリー】『AKIRA』Tシャツ

【フォトギャラリー】『エヴァンゲリオン』Tシャツ