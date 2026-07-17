「大Tシャツ展」の会場に国内外の貴重なTシャツが大集結している。会場で見つけた激レアアイテムを4回にわたって取り上げていきたい。まずは会場で最も高価な1枚だ。

「大Tシャツ展」は表参道ヒルズ 本館B3F スペース オーで開催中(7月19日まで、観覧料は一般1,500円、大学・専門学校生1,000円、高校生以下500円)。写真はブルース・ウェーバーの「Summer Diary Photography by Bruce Weber」

これまでに掲載したヴィンテージTシャツの写真を一気に見る

被写体はキングオブロックの愛娘?

「大Tシャツ展2026」の会場で最も高値なアイテムは、ブルース・ウェーバーの「Summer Diary Photography by Bruce Weber」だ。価格は150万円。登場から40年を経た今も高い人気を誇り、市場になかなか出てこないコレクタブルアイテムだ。ちなみに、取材したのは開催前の内覧会だったので、今頃はすでに売れているかもしれない。

写真とタイポグラフィーが並ぶデザインは今でこそ珍しくないが、1980年代に世界に先駆けて採用したのが他ならぬブルース・ウェーバーだ。その卓越したデザインセンスは、ステューシーなど多くのブランドに影響を与えたとも言われている。

被写体を務めたのはリサ・マリー・プレスリー。名前からもわかる通り、「キング・オブ・ロックンロール」と称されるエルヴィス・プレスリーの愛娘だ。

「大Tシャツ展2026」を主催したウェーバーの池田仁さんに聞くと、「80年代に裏原カルチャーを作った感度の高い人たちは、これがカッコいいということでピックアップしていたんですね。モノとしての価値もそうですが、やっぱり、今のカルチャーを引っ張っている方たちが認めたデザインというところも、価格に現れているのかなと思います」とのことだった。

会場に並んだ「Summer Diary」シリーズを写真で一挙紹介

会場には他にもブルース・ウェーバーの「Summer Diary」シリーズがずらりと並んでいた。コレクターも多い人気Tシャツだけに、これだけの枚数が同時に並ぶシーンはなかなか見られないものと思われる。写真で一挙に紹介する。

【写真】Summer Diary Photography by Bruce Weber