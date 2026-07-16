日産自動車が新型「エルグランド」を発売した。発表会で日産は、新たなブランドメッセージ「らしく走れ NISSAN」を初公開。新型エルグランドは日産のブランド戦略にとっても重要な1台となりそうだ。

  • 日産の新型エルグランド

    日産が2026年7月16日に発売した新型「エルグランド」

新型エルグランドの写真が200枚以上! 一気に見る

日産の新たなブランドメッセージとは?

新型エルグランドの発表会で日産は、新たなブランドメッセージ「らしく走れ NISSAN」を発表。発表会に登壇した日産 執行職の杉本全(あきら)さんは、新型エルグランドを「新しいブランドメッセージを体現するモデル」だと紹介した。

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    日産が新たなブランドメッセージを発表

新たなブランドメッセージには、「技術のための技術を開発する」のではなく、技術を通してユーザーに喜びや感動を届け、より豊かな体験を実現することを目指すという思いを込めたと杉本さん。第3世代の「e-POWER」と電動駆動4輪制御技術の「e-4ORCE」に「インテリジェント ダイナミックサスペンション」を組み合わせ、日産ご自慢の最新技術をてんこ盛りにした新型エルグランドは、「技術の日産」の新たな象徴としての役割を担う1台ともいえる。2027年には一般道での自動運転が可能になる「次世代プロパイロット」を搭載したエルグランドが登場するというから、今後の進化にも期待だ。

  • 日産の新型エルグランド

    新型「エルグランド」は通算4世代目。グレードは「X e-4ORCE」(689.7万円)と「G e-4ORCE」(757.9万円)の2種類だ。どちらのグレードも4WDで3列シート(7人乗り)となる

新型エルグランドには先行受注で6,000台以上のオーダーが入っているとのこと。売れているのはほとんどが上級グレード「G」であるとのことだ。

【フォトギャラリー】新型エルグランド

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藤田真吾

藤田真吾

ふじたしんご

生活するには自動車が必須な北陸の某県で生まれ育ちながら、運転免許証の取得後は都会暮らしとなったため、これまでに一度も自家用車を所有したことのないペーパー(紙)ドライバー。すでにマニュアルトランスミッションの操作もおぼつかないが、ひょんなことからマイナビニュース編集部で自動車業界を担当することとなった。クルマの取材歴は2016年から。これまでに軽自動車から超高級車まで、国産・輸入を問わず幅広い車種に乗り、作り手・売り手に話を聞いてきた。

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