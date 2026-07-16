日産自動車が新型「エルグランド」を発売した。発表会で日産は、新たなブランドメッセージ「らしく走れ NISSAN」を初公開。新型エルグランドは日産のブランド戦略にとっても重要な1台となりそうだ。

新型エルグランドの写真が200枚以上! 一気に見る

日産の新たなブランドメッセージとは?

新型エルグランドの発表会で日産は、新たなブランドメッセージ「らしく走れ NISSAN」を発表。発表会に登壇した日産 執行職の杉本全(あきら)さんは、新型エルグランドを「新しいブランドメッセージを体現するモデル」だと紹介した。

日産が新たなブランドメッセージを発表

新たなブランドメッセージには、「技術のための技術を開発する」のではなく、技術を通してユーザーに喜びや感動を届け、より豊かな体験を実現することを目指すという思いを込めたと杉本さん。第3世代の「e-POWER」と電動駆動4輪制御技術の「e-4ORCE」に「インテリジェント ダイナミックサスペンション」を組み合わせ、日産ご自慢の最新技術をてんこ盛りにした新型エルグランドは、「技術の日産」の新たな象徴としての役割を担う1台ともいえる。2027年には一般道での自動運転が可能になる「次世代プロパイロット」を搭載したエルグランドが登場するというから、今後の進化にも期待だ。

新型エルグランドには先行受注で6,000台以上のオーダーが入っているとのこと。売れているのはほとんどが上級グレード「G」であるとのことだ。

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