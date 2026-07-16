日産自動車によると、新型「エルグランド」のフロントデザインは「途方もなく長く続く」作業だったという。四角い粒々が印象的なフロントマスクについて、開発責任者が語ったこととは?

新型エルグランドの写真が200枚以上! 一気に見る

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新型エルグランドのデザインコンセプトは「The private MAGLEV(日本語名：リニアモーターカー)」であるとのこと。「リニアなスピード感と威風堂々とした佇まいが融合したデザイン」であると日産は説明する。

とにかく顔が印象的だ。四角い粒が並ぶデザインは幾何学的というのか近未来的というのか、一度見たら忘れられない表情をしている。

新型エルグランド発表会に登壇した開発責任者(チーフビークルエンジニア)の一野健人さんによれば、四角形が並ぶフロントのデザインは日本の伝統工芸「組子」から着想を得たとのこと。ボディ同色のドットパターンは、ひとつとして同じ大きさのものがなく、面の傾きから角の丸みに至る細部まで「ミリ単位で」調整し、試行錯誤を重ねて完成させたそうだ。この作業は「途方もなく長く」(一野さん)続いたという。

写真は「FUJI DAWN -フジドーン-」と「至極 -シゴク-」(どちらもボディカラーの名称)のプレミアム2トーン。ボディの上下で色を塗り分ける2トーンはマイバッハやロールスロイスなどでは見かけるものの、けっこう珍しいのでは? かなり難易度の高い生産(塗装)工程で塗り分けているそうだ

この顔で一野さんは、ただ威圧するのではなく、「静かで知的な威厳を感じさせる」ことにこだわったとのこと。

ちなみに、エルグランドのライバルと目されるトヨタ自動車「アルファード/ヴェルファイア」はこんな顔をしている。

歴代エルグランドの顔はこんな感じだった。

新型エルグランドのサイドビューは、ルーフライン、ウエストライン(窓の下の線)、キャラクターライン(ボディに横方向に入る線)が直線的で伸びやかな印象。走りにこだわったというだけあって、なんだか速そうな横顔だ。2トーンを選ぶと、ウインドウの下端を境に上と下で色が変わる(ボディ上下の色の切り返しになる)。

リアエンドの「く」の字型の造形は、走りの余韻を残すようなイメージでデザインしたという。この形、空力性能にも効果があるそうで、決定までには風洞で何度も実験を繰り返したという。