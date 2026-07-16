日本住宅ローン株式会社は7月15日、「残価設定型ローン」の発想を住宅ローンに応用した革新的な借換商品「おうちの残価設定ローン(借換)」を開発したと発表した。

「おうちの残価設定ローン(借換)」は、住宅と土地のうち、土地の評価額の50%を「残価」として設定し、残価以外の部分だけを返済する、新しい住宅ローン(借換)の仕組み(※マンションの場合は市場価格の30%を残価として設定)。

借入金額のうち、土地評価額の50％(残価部分)は返済不要となることに加え、それ以外の借入金額は最長80歳までの返済となるため、月々の返済額が現在の支払額の約半分になる可能性があるという。

残価まで返済、またはオプション行使可能年齢(最長80歳)に到達したら、以降の返済方法を下記の3つから選択できる(利用にあたっては10年間の元利均等返済が必要)。

利息のみ支払いオプション：残価設定額に対する利息のみを支払う、リバースモーゲージ型住宅ローンに切り替え。

物件買取オプション：同社指定の不動産事業者が物件を買取。残価到達時は、原則、融資時に決定した土地の評価額相当(残価設定分)での買取を保証。土地価格が変動しても、保証した残価金額は変わらないため、追加負担はない(残価到達以降、元利均等返済を継続する場合、買取額はローン残高に準じる。また、マンションの場合は条件が異なる)。

そのまま返済を継続：元利均等返済を継続して完済を目指す。

本ローンの利用条件は下記の通り。

「住宅ローンの債務者」と「今回の借換申込の債務者」が同一であること

現在の住宅ローンについて直近12回分の延滞がないこと

違法な増改築等を行っていないこと

借換後の住宅ローン借入額が1億6,000万円以下かつ既存の住宅ローン残債額の100％以内

現在の住宅ローンがリフォームローンや投資用ローンではないこと

賃貸中でないこと

一般的に、車の残価クレジットローンでは、車体に傷・へこみ・改造などがあると、修理費用が必要となったり、減額査定となることもある。

しかし同社はこの点について「本ローンは、土地の価値に着目しているため、住宅部分の使用状況は買取に影響しません。また、【物件買取オプション】を行使する場合、当社指定の不動産事業者が、原則、ご融資時に決定した土地の評価額相当(残価設定分)での買取を保証。土地価格が変動しても、追加負担がございません(残価到達以降はローン残高での買取となります)」とコメント。車の残価クレジットローンとの違いについて解説している。