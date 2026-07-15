「POTR NAMBA」がなんばパークスにオープン
吉田は7月17日、大阪を代表する繁華街・なんばの玄関口である南海電鉄「なんば駅」直結の大型複合施設「なんばパークス」2階グランドフロアに、新店舗「POTR NAMBA」をオープンする。
同店では、ブランドの定番アイテムをはじめ、ストア限定アイテムやコラボレーションアイテムまで幅広く取りそろえる。
「POTR」は、吉田カバンの選りすぐりのアイテムが出荷される"ファクトリー"をコンセプトとしたストア。一針入魂をモットーに、メイド・イン・ジャパンにこだわって作られたカバンが出荷を待つ空間をイメージした店舗となっている。
「POTR NAMBA」では、ファクトリーをイメージした什器に加え、ブランドカラーであるターコイズをアクセントに取り入れた新たな店装・什器を採用している。
新作「WANDERLUST」を先行販売
同店ではオープンに合わせ、POTRの新作フォールディングキャリーバッグ「WANDERLUST」を先行販売する。
吉田カバンとして約8年ぶりに登場するキャリーバッグで、ストラップで引くスタイルに加え、上部ハンドルを使ってボストンバッグのように持つこともできる。
使用しないときはコンパクトに折りたたみ、専用ケースに収納できるため、省スペースで保管できるのも特徴としている。
店舗概要
- 店舗名：POTR NAMBA
- オープン日：2026年7月17日
- 営業時間：11:00～21:00
- 所在地：大阪府大阪市浪速区難波中2丁目10-70 なんばパークス2階