「POTR NAMBA」がなんばパークスにオープン

吉田は7月17日、大阪を代表する繁華街・なんばの玄関口である南海電鉄「なんば駅」直結の大型複合施設「なんばパークス」2階グランドフロアに、新店舗「POTR NAMBA」をオープンする。

同店では、ブランドの定番アイテムをはじめ、ストア限定アイテムやコラボレーションアイテムまで幅広く取りそろえる。

「POTR」は、吉田カバンの選りすぐりのアイテムが出荷される"ファクトリー"をコンセプトとしたストア。一針入魂をモットーに、メイド・イン・ジャパンにこだわって作られたカバンが出荷を待つ空間をイメージした店舗となっている。

「POTR NAMBA」では、ファクトリーをイメージした什器に加え、ブランドカラーであるターコイズをアクセントに取り入れた新たな店装・什器を採用している。

新作「WANDERLUST」を先行販売

同店ではオープンに合わせ、POTRの新作フォールディングキャリーバッグ「WANDERLUST」を先行販売する。

吉田カバンとして約8年ぶりに登場するキャリーバッグで、ストラップで引くスタイルに加え、上部ハンドルを使ってボストンバッグのように持つこともできる。

使用しないときはコンパクトに折りたたみ、専用ケースに収納できるため、省スペースで保管できるのも特徴としている。

店舗概要