吉田カバンは、ブランド「POTR（ピー・オー・ティー・アール）」から、新作キャリーケース「WANDERLUST（ヴァンダラスト）」を7月17日に先行発売する。

「WANDERLUST」は、ストラップで引いて移動できるほか、上部のハンドルを使ってボストンバッグのように持ち運ぶことも可能。さらにサイドハンドルを備え、高い場所への持ち上げや両手持ちにも対応するなど、旅先でのさまざまな移動シーンを想定した設計となっている。

最大の特徴は、左右の横板の固定を外して折りたたむことで、コンパクトに収納できる点。付属のPOTRオリジナル収納ケースに入れれば、省スペースで保管できる。

メイン素材には、強度と撥水性を備えたナイロンツイルを採用。底マチ部分には摩耗に強いコーデュラ(R)バリスティックナイロンを使用し、耐久性を高めている。前後に配したテープは強度を高めるだけでなく、ボストンバッグのようなデザインアクセントにもなっている。

キャスターには、POTRブランドロゴ入りのオリジナルパーツを採用。静音性に優れたエラストマー素材を使用し、石畳など凹凸のある路面でも静かに走行できるほか、耐久性や加水分解への耐性も備える。

内装には、小物収納に便利な複数のポケットを配置。さらに、ファスナーに取り付けられるオリジナルのTS-LOCKが付属する。

ラインアップは、3～5泊程度の旅行に適した53Lモデルと、大容量の80Lモデルの2サイズ。

商品概要

商品名 価格 WANDERLUST FOLDING CARRY CASE 53L 15万9,500円 WANDERLUST FOLDING CARRY CASE 80L 17万6,000円

また、「WANDERLUST」の発売に合わせ、POTRのトラベルシリーズ「PACKS」と組み合わせたトラベルキャンペーンムービーも公開。旅の準備から移動、目的地での時間までを描いた短編ストーリー仕立ての映像となっている。

先行発売日

2026年7月17日(金)

先行発売店舗

PORTER flagship store（表参道・東京・大阪）

PORTER（銀座・新宿・神戸）

PORTER STAND（品川・仙台・京都）

POTR（札幌・池袋・名古屋・難波）

KURA CHIKA by PORTER（渋谷・横浜・福岡）

CLOAKROOM by PORTER（梅田）

PORTER KOREA（APGUJEONG・JAMSIL）

KURA CHIKA by PORTER HONG KONG（FASHION WALK、HYSAN PLACE）

PORTER BANGKOK

吉田カバンオフィシャルオンラインストア

※POTR難波店は7月17日にオープン。

※オンラインストアは正午頃から販売開始。

※海外店舗では発売日が異なる場合がある。



このスタイルのキャリーケースは、スタイリストなど、多くの荷物を持ち運ぶ職種からのニーズもあるという。車で荷物を運ぶ場面にも取り入れやすく、使用しないときは折りたたんでコンパクトに保管できる。キャンプや旅行などのレジャー用途にもなじみそうだ。