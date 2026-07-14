日産自動車の新型「キックス」は「アメリカンフットボールのヘルメット」から着想を得たという独特のフロントフェイスが特徴。近年の日産車でアイコンになっている「Vモーション」は影を潜めている。このデザインに決まった経緯は?

  • 日産の新型「キックス」

    新型「キックス」のデザインはダークホース?

新型「キックス」の写真を一気に見る

デザイン案を考えたのは?

新型キックスのエクステリアは「タフ&アジャイル」がテーマ。まるでアメフト選手のように、力強くてダイナミックで俊敏そうな見た目を目指した。

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    ボディ全体をプロテクトするような力強いデザインを目指したとのこと

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    下回りはブラックアウトして軽快さを表現

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    フロントフェイスはアメフトのヘルメットから着想を得たとのこと。正面から見ると納得感がある説明だ。よく見ると、グリルの黒い部分に「Vモーション」がうっすらと浮かび上がってくる

クルマのデザイナーから「何をモチーフにしたか」が語られることは多いが、今回のアメフトは、日本で自動車業界を取材している身からするとけっこう意外だ。アメフトは見るととても面白いスポーツで、アメリカで国民的な人気を誇っていることは承知しているものの、日本でそこまで市民権を得ているとは言いづらい状況だからだ。

なぜ、アメフトだったのか。

新型キックスのデザインに携わった日産社員に聞くと、実際の新型キックスが採用しているデザインは、コンペの段階では「ダークホース」と呼ばれていたらしい。デザインのコンペでは、いくつかのチームがデザイン案を提示する。最終的に採用となった「ダークホース案」は、アメリカのチームが提案したとのこと。これで、アメフトがモチーフであることにも納得がいった。

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    「タフなデザイン」を目指す中で、アメリカのチームが提案したこのデザインが採用となった

ちなみに、デザインのコンペには「Vモーション」を強調した案も出たそうだが、「これがなくても、日産っぽいねといわれるようなキャラクターがあって、ちゃんとデザインが完成していれば、それでいいのでは」ということになり、今のデザインに決まったという。

同じブランドのクルマは同じ顔をしていなくてはならない、などというルールもないわけだし、実際のところ新型キックスはカッコいいと思えるので、これはこれで、歓迎したい話だと思った。

藤田真吾

藤田真吾

ふじたしんご

生活するには自動車が必須な北陸の某県で生まれ育ちながら、運転免許証の取得後は都会暮らしとなったため、これまでに一度も自家用車を所有したことのないペーパー(紙)ドライバー。すでにマニュアルトランスミッションの操作もおぼつかないが、ひょんなことからマイナビニュース編集部で自動車業界を担当することとなった。クルマの取材歴は2016年から。これまでに軽自動車から超高級車まで、国産・輸入を問わず幅広い車種に乗り、作り手・売り手に話を聞いてきた。

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