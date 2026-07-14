日産自動車の新型「キックス」は「アメリカンフットボールのヘルメット」から着想を得たという独特のフロントフェイスが特徴。近年の日産車でアイコンになっている「Vモーション」は影を潜めている。このデザインに決まった経緯は?
新型「キックス」の写真を一気に見る
デザイン案を考えたのは?
新型キックスのエクステリアは「タフ&アジャイル」がテーマ。まるでアメフト選手のように、力強くてダイナミックで俊敏そうな見た目を目指した。
クルマのデザイナーから「何をモチーフにしたか」が語られることは多いが、今回のアメフトは、日本で自動車業界を取材している身からするとけっこう意外だ。アメフトは見るととても面白いスポーツで、アメリカで国民的な人気を誇っていることは承知しているものの、日本でそこまで市民権を得ているとは言いづらい状況だからだ。
なぜ、アメフトだったのか。
新型キックスのデザインに携わった日産社員に聞くと、実際の新型キックスが採用しているデザインは、コンペの段階では「ダークホース」と呼ばれていたらしい。デザインのコンペでは、いくつかのチームがデザイン案を提示する。最終的に採用となった「ダークホース案」は、アメリカのチームが提案したとのこと。これで、アメフトがモチーフであることにも納得がいった。
ちなみに、デザインのコンペには「Vモーション」を強調した案も出たそうだが、「これがなくても、日産っぽいねといわれるようなキャラクターがあって、ちゃんとデザインが完成していれば、それでいいのでは」ということになり、今のデザインに決まったという。
同じブランドのクルマは同じ顔をしていなくてはならない、などというルールもないわけだし、実際のところ新型キックスはカッコいいと思えるので、これはこれで、歓迎したい話だと思った。