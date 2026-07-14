日産自動車の新型「キックス」は「アメリカンフットボールのヘルメット」から着想を得たという独特のフロントフェイスが特徴。近年の日産車でアイコンになっている「Vモーション」は影を潜めている。このデザインに決まった経緯は?

新型「キックス」の写真を一気に見る

デザイン案を考えたのは?

新型キックスのエクステリアは「タフ&アジャイル」がテーマ。まるでアメフト選手のように、力強くてダイナミックで俊敏そうな見た目を目指した。

ボディ全体をプロテクトするような力強いデザインを目指したとのこと

下回りはブラックアウトして軽快さを表現

クルマのデザイナーから「何をモチーフにしたか」が語られることは多いが、今回のアメフトは、日本で自動車業界を取材している身からするとけっこう意外だ。アメフトは見るととても面白いスポーツで、アメリカで国民的な人気を誇っていることは承知しているものの、日本でそこまで市民権を得ているとは言いづらい状況だからだ。

なぜ、アメフトだったのか。

新型キックスのデザインに携わった日産社員に聞くと、実際の新型キックスが採用しているデザインは、コンペの段階では「ダークホース」と呼ばれていたらしい。デザインのコンペでは、いくつかのチームがデザイン案を提示する。最終的に採用となった「ダークホース案」は、アメリカのチームが提案したとのこと。これで、アメフトがモチーフであることにも納得がいった。

ちなみに、デザインのコンペには「Vモーション」を強調した案も出たそうだが、「これがなくても、日産っぽいねといわれるようなキャラクターがあって、ちゃんとデザインが完成していれば、それでいいのでは」ということになり、今のデザインに決まったという。

同じブランドのクルマは同じ顔をしていなくてはならない、などというルールもないわけだし、実際のところ新型キックスはカッコいいと思えるので、これはこれで、歓迎したい話だと思った。