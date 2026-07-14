夏に重宝するUVカットパーカーですが、「本当に紫外線を防げているのか」「どれを選べば失敗しないのか」と迷う方も多いはず。パッケージ表記の数字と中身の機能には、実は大きな差があります。

今回のテーマは、「UVカット衣類の効果と、失敗しない選び方」です。

まずは「UPF」と遮蔽率の数字を見る

衣類の紫外線防御力を示す指標がUPF(Ultraviolet Protection Factor)です。松澤先生は、「UV対策では“なんとなく涼しそう”という印象ではなく、UPF値を確認することが重要」と話します。UPF50+は紫外線を98%以上カットし、UPF40～50+は最高クラスにあたります。日常使いならUPF30以上、長時間の屋外活動ならUPF50+が目安です。

「紫外線遮蔽率95%以上」など具体的な数値が併記されている商品は、より性能を判断しやすいでしょう。松澤先生によると、UPF表記がない商品は客観的なカット率が分かりづらいため、購入時には表示を確認することが大切だといいます。

「加工品」より「素材品」、カバー範囲もチェック

もう一つ重要なのが、「UVカット加工」と「UVカット素材」の違いです。加工タイプは表面に薬剤を塗布したもので、効果の目安は約1シーズン。一方、素材タイプは繊維自体にUVカット成分が練り込まれており、洗濯を繰り返しても機能が落ちにくく、2～3年程度持続すると考えられています。

また、松澤先生は「紫外線対策では“どこを覆えるか”も非常に重要」と指摘します。首・耳の後ろ・手の甲は日焼け止めの塗り忘れが起きやすい部位です。フード、サムホール、ハイネックなど、構造的にカバー範囲が広い設計を選ぶことで、実用的な遮蔽効果を高めやすくなります。

監修ドクター : 松澤 宗範 まつざわ むねのり 2014年3月 近畿大学医学部医学科卒業

2014年4月 慶應義塾大学病院初期臨床研修医

2016年4月 慶應義塾大学病院形成外科入局

2016年10月 佐野厚生総合病院形成外科

2017年4月 横浜市立市民病院形成外科

2018年4月 埼玉医科総合医療センター形成外科・美容外科

2018年10月 慶應義塾大学病院形成外科助教休職

2019年2月 銀座美容外科クリニック 新宿院院長

2020年5月 青山メディカルクリニック 院長

2024年7月 肌管理クリニック

2025年12月 アウラニクリニック統括院長 この監修者の記事一覧はこちら

この記事は、医療健康情報を含むコンテンツを公開前の段階で専門医がオンライン上で確認する「メディコレWEB」の認証を受けています。