唾液を送るだけで、自分の体質や遺伝的特徴を分析できる遺伝子検査サービス。近年は健康管理や予防医療への関心の高まりを背景に、日頃からコンディション維持や健康管理に気を配る富裕層や経営者層からも注目を集めている。事前に起こりやすい健康リスクを知ることで予防策に役立てているのだ。

そこで今回は株式会社KEAN Healthが販売している「chatGENE Pro」を体験。検査を受けてみると、日本人に多い“ある生活習慣病”の遺伝的リスクが判明。検査の流れから結果の見方までをレポートする。

chatGENE Pro

500項目が分かる遺伝子検査「chatGENE Pro」

chatGENE Proでは、体質や性格といった遺伝的傾向を500項目にわたって調査できる。結果からはがんや一般疾患の発症リスク(165項目の「予防」)、性格、運動適性(235項目の「体質」)が分かるほか、独自のアルゴリズムを用いた疾患リスクの分析(100項目)も行ってくれる。価格は2万5,300円。

検査の方法はシンプルで、送られてくるキット内の説明書に従って唾液を採取し、専用の保存液とともに容器にいれて、検査機関に発送するだけでいい。検査結果は検体を送ってから2～3週間で届く。

結果やいかに......?

2～3週間後、検査結果のお知らせが届いた。早速見てみよう。

こちらが「予防」の詳細画面。がんのカテゴリーでは呼吸器、消化器、乳腺、生殖器、腎泌尿器、内分泌、脳神経、皮膚、耳鼻咽頭、筋骨格、血液、免疫の12分野から遺伝子的な将来の発症リスクを表示している。一般疾患では、感染、脳神経、呼吸器、心脳血管、内分泌、消化器、腎泌尿器、生殖器、血液、免疫、眼、耳鼻咽喉、歯、皮膚、筋骨格等、精神の16分野の結果を表示してくれる。

呼吸器系がんの遺伝的リスクはそこまで高そうじゃなくて安心だ

例えば代表的な日本人の生活習慣病、糖尿病が含まれる一般疾患の「内分泌」の項目を見てみる。

結果からは2型糖尿病と脂質異常症の遺伝的リスクが高いと判明。特に2型糖尿病に関しては日本人平均の遺伝的リスクが「11.27」のところ、私は「13.00」と、人口比率グラフを見ても平均より高い位置にあることが分かった。

さらに同じページでは遺伝子における2型糖尿病の影響因子や、同じ遺伝子を持った人が日本人全体で何人いるかも確認できる。

遺伝子解析結果の一部

最後に具体的な予防策や原因などをまとめた詳細情報を確認する。リスクや遺伝子型の詳細を確認して終わるのではなく、この項目を確認することが重要だ。

疾患は、3パターンに分類される。ダウン症や血友病など、遺伝要因によって発症する遺伝子性疾患と、環境要因によって発症し、遺伝要因が関係しない食中毒のような疾患。そして大部分を占めるのが、遺伝要因と環境要因の両方の影響を受ける疾患だ。chatGENE Proの検査項目にある疾患は、すべて環境要因と遺伝要因の両方の影響を受ける。

疾患の発症における遺伝要因と環境要因の影響の割合は、それぞれ異なる。例えば2型糖尿病では遺伝要因が64％で環境要因が36％だが、肺がんの場合は遺伝要因が14％で環境要因が86％だ(出典：『ジエンド・オブ・イルネス：病気にならない生き方』(2013))。そもそも遺伝的に肺がんのリスクが高かった人は、環境リスクを高める要因である喫煙を控えることで、総合的な発症リスクを軽減できる。

※図表はchat GENE作成

私の場合、残念ながら発症の遺伝要因が6割を超える2型糖尿病において、遺伝的リスクが平均よりも高いという結果が出てしまった。しかしながら、発症要因の36％は、高カロリー・高脂肪の食事や、運動不足、肥満といった環境要因からなるため、日ごろの生活習慣を改善すれば、全体的なリスクを抑えることも可能だということだ。私自身、ついスイーツなどの間食が増えがちなため、今後は少しずつ見直していきたいと思う。

祖先解析やスポーツ適性、ダイエットの遺伝子的ススメもわかる

またchatGENE Proでは、基本的な疾患の傾向や体質の特徴のほかに、自分の民族的ルーツが分かる「祖先解析」や遺伝子的に向いているダイエットを教えてくれる「ダイエット」、遺伝子的に得意なスポーツが分かる「スポーツ」、現在の自分と生まれ持った自分の両方から自己分析ができる「性格診断」といったスペシャルコンテンツが充実している。家族や友人、ビジネスシーンのアイスブレイクなどの話題にもなりそうだ。

自分では健康だと思っていても、遺伝子レベルで見ると意外な弱点が見つかることもある。健康診断が現在の状態を知るためのものだとすれば、遺伝子検査は将来に向けた健康管理のヒントを得るためのツールと言えるかもしれない。自分の体質やリスクを一度客観的に確認してみたい人は、試してみても面白そうだ。簡単に自分の体のことを知ることができる機会としてぜひ使ってみてほしい。

※本検査は遺伝的な体質の傾向や病気のリスクを算出しています。検査時の健康や疾患の状態を診断するものではありません。また、本検査は医療行為に該当するものではなく、それを代替するものでもありません。