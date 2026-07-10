マーキュリーは、埼玉県の中古マンション市場の「5年間での駅別価格上昇率ランキング」を7月1日に発表した。今回のランキングでは、埼玉県の駅別の中古マンション相場を2020年と2025年(9月末まで)で比較し、中古マンションの平均価格上昇率が高い順にランキングにしている。

埼玉県の中古マンション駅別相場上昇率ランキング

埼玉県の中古マンション駅別相場上昇率ランキングで1位に選ばれたのは「三郷」駅だった。価格上昇率は86.4%(2020年の価格の約1.86倍)。

次いで2位には「航空公園」駅の73.4%(2020年の価格の約1.73倍)、3位には「蒲生」駅の67.6%がランクイン。

上位はこの5年間で40％～70％程度中古価格が上昇しており、新築時価格からの値上がり率で見ると、2020年の中古流通価格と新築時価格を比べてマイナス(新築時価格よりも安い値段で中古流通)だった駅が上位を占めていることが分かった。

また、上位10駅を見てみると2020年の平均価格が3,000万円を超えるのは所沢駅と北大宮駅の2駅のみで、他は全て平均価格が2,000万円台の駅が占めた。郊外の駅は、都心部の価格上昇が波及するまでにタイムラグがあり、2020年時点ではまだ価格上昇トレンドになかったことと、絶対的な価格が安く価格の上昇余力が大きかったことが、上位にランクインする結果となった。

大宮駅や川口駅、浦和駅といった県内でも有数のターミナル駅は、2020年時点で既に平均価格が4,000～5,000万円前後まで高まっていたこともあり、価格上昇率が上位にランクインしていない。一方で、新築時価格と比べた時の中古価格値上がり率は、3駅ともにプラス40%(新築時価格の約1.4倍)を超え、県内でも高い水準になっている。

新築時価格と比べた時の値上がり率で見るとターミナル駅など県内の主要駅の方が高い傾向にあるが、中古価格の上昇率では、もともとの中古価格が安かった駅の価格上昇余力の大きさの方が勝る結果となった。東京ほどの急激な上昇ではないものの、昨今のマンション価格の上昇は埼玉県の中古マンション相場にも確実に影響を及ぼしていることが明らかになった。

東京都心のマンション価格高騰が続くなか、その影響は埼玉県内の中古マンション市場にも広がっている。今回のランキングでは、大宮や浦和といった人気ターミナル駅ではなく、これまで比較的価格が抑えられていた郊外駅が上位を占めた。価格上昇の波が都心から周辺エリアへ広がっていることを示す結果といえそうだ。