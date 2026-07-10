人生100年時代といわれる今、本当に大切なのは「何歳まで生きるか」ではなく、「何歳まで自分の足で歩けるか」です。実際、要介護認定率は75歳を境に大きく上昇するとされています。その差を生むのは、75歳になってからではなく、その前の10年間の過ごし方です。

今回は、『歩幅を見れば、寿命がわかる 「死ぬまで歩ける体」のつくり方』（安保雅博著／アスコム）から、ヨボヨボ老後とイキイキ老後を分けるポイントを紹介します。

ヨボヨボ老後とイキイキ老後の分かれ道とは

「日本は超高齢社会を迎えている」「人生100年時代の到来」こんな言葉は、おそらく誰もが耳にしたことがあると思います。でも、それを「自分ごと」として考えたことはあるでしょうか。

私も、そして今この記事を読んでいる皆さんも、もうすでに「超高齢社会の当事者」です。

しかも、この社会はすでにパンク寸前の状態です。

これまでのような「国や若者たちが高齢者を支える仕組み」は成り立たなくなり、医療や介護を必要とする人の大幅な増加、労働力の減少により医療･介護サービスが十分に提供できなくなるなどの深刻な問題が、すでに生じ始めています。

「体調が悪くなったら病院に行く」「要介護になったら、介護保険のサービスを受ける」という、これまでは当たり前とされていたセーフティネットが機能しなくなっていくかもしれないのです。

そうなると、お金の力でなんとかできるような一部の富裕層の方々以外は、具合が悪くなっても、加齢により動けなくなってしまっても、誰からもどこからも助けてもらえないという、恐ろしい未来があり得るということです。

1963年→153人

2025年→99,763人



これは、日本の人口における100歳以上の人数です（厚生労働省調査より）。この62年の間に、なんと約652倍にも増加しているのです。ちなみに2000年時点での人数は13,036人で、この20年ちょっとでも約7.7倍も増えています。

米カリフォルニア大学&独マックスプランク人口研究所の調査によると、2007年生まれの子どもの半数が107歳まで生きるという予測データもあります。

平均寿命が107歳という時代が近づいてきているのです。

65歳～75歳の10年がその後の人生を左右する

100年以上生きてしまうかもしれない時代に重要なのは、「何年生きるか」ではなく「何歳まで元気で動けるか」です。平均寿命と健康寿命の間には10年近い差があります。つまり、「人生の最後の10年前後は、誰かの手助けを必要とする状態になってしまう可能性が高い」ということです。

各年齢グループごとの要介護認定率

・65歳以上の人たち全体での認定率:18.3%

・75歳以上の人たち全体での認定率:31.5%

・85歳以上の人たち全体での認定率:57.8%



75～85歳の年齢になると、「要介護」の割合が一気に跳ね上がります。

ただし、75歳になった日を境に、突然体が弱るわけではありません。その前の「65歳〜75歳の10年間」にどれだけ体を動かす基盤をつくれたかが、75歳以降の「さらなる老いとの戦い」の勝敗を大きく分けるのです。

この時期をどう過ごすかが、その後の人生を大きく左右する分岐点になるということです。だからといって、すでに75歳を迎えている方や、80代の方は手遅れというわけではありません。

人間の筋肉や体は、正しい方法でアプローチすれば、いくつになっても必ず応えてくれます。「気づいた瞬間」が、老いを食い止めるスタートラインなのです。

「転倒」は寝たきりの入り口になる

では、なぜ75歳以降になると、これほど急激に要介護の割合が増えてしまうのでしょうか。

その大きな理由のひとつが、転倒です。

厚生労働省のデータによると、「転倒･骨折」は要介護状態になる原因として認知症や脳血管疾患に次いで上位に挙げられています。特に75歳以降では、その割合がさらに高くなります。

注目すべきなのは転倒の多くが、

交通事故

高いところからの転落

などという大きな事故ではなく、

家の中でつまずいた

段差でバランスを崩した

何もないところでよろけた

といった、日常の何気ない動作の中で起きているという点です。

一度でも転倒して骨折をすると、その後の人生は大きく変わります。入院や手術をきっかけに体力が落ち、「また転ぶのが怖い」という不安から外出を控え、動かなくなることで筋力が低下し、さらに転びやすくなる―。

この負の連鎖によって、要介護状態へと進んでしまう人は決して少なくありません。

また、骨折した部位や重症度によっては、そのまま寝たきり生活になってしまうことが多いのも、「転倒」の怖いところです。

転倒する人としない人の違いとは

転んでしまう背景には、はっきりとした理由があります。

姿勢が悪く前傾になっている

太ももやお尻の筋力が弱くなっている

足首や股関節が硬くなっている

バランス感覚が衰えている

こうした体の変化が重なった結果として、転倒が起こります。逆に言えば、これらを整えていけば、転倒のリスクは確実に下げられるのです。

そして、こういった体の状態はすべて「歩幅」に表れます。

姿勢が崩れれば一歩が小さくなり、筋力が低下すればしっかり踏み出せなくなり、関節が硬くなれば足が前に出なくなる。結果として、歩幅は少しずつ狭くなっていきます。

つまり、歩幅が狭くなっている人ほど、転倒のリスクが高い状態にあると言えるのです。

実際に、歩幅の小ささは「転びやすさ」だけでなく、将来的な要介護や健康寿命とも深く関係していることがわかっています。

歩幅は、単なる歩き方のクセではありません。体の衰えを映し出す「サイン」であり、これからの健康状態、ひいては寿命をも映し出す指標なのです。