アウトドア派なスバルのSUV群にあって異色の存在感を放つ「レヴォーグ レイバック」は、実際のところ売れているのか。ハイブリッド車(S:HEV)が新たに追加となって、販売状況はどう変わるのか。開発陣に聞いてきた。

レヴォーグ レイバック S:HEVモデルの写真を一気に見る

月販200台からS:HEV追加で反転攻勢へ

2023年10月に登場したスバルのSUV「レヴォーグ レイバック」は、新たな都会派クロスオーバーモデルとして脚光を浴び、当初は販売計画の2倍近い月間2,000台という好調なペースをキープすることができていた。

しかし、ここ1～2年の状況を見ると、台数は月間で約200台前後まで落ちていたという。ターボモデルしかないことによる燃費面や比較的高めの価格設定などが理由で、ユーザーからは「ハイブリッドがほしい」「ターボダクトを無くしてほしい」「全高が1,550mmを超えない街中で扱いやすいパッケージングにしてほしい」などの声が上がっていた。

そうした声を受け、カスタマーファーストを掲げて登場したのが今回のS:HEVモデルだ。「プロダクトアウト」ではなく、「マーケットイン」の観点で追加となった新モデルといえる。

開発は早く、値段は安く

スバルによると、S:HEVモデルの開発は2年前に始まった。新規開発だと通常は4～5年を要するところ、ベースとなった「クロストレック S:HEV」のAピラーから前やリアのフロア周りを共有する「ニコイチ手法」(言葉は悪いが)としたことで、エンジン、モーター、トランスアクスル、バッテリーの後付けが可能となり、開発期間の大幅短縮を実現。ゼロベース比で開発費を約半分に抑えることができたという。

短期間・低コストでの開発の効果は販売価格にも表れている。ベースグレード「プレミアム ブラックS:HEV」の424.6万円は1.8Lターボモデルの上級グレード「Black Selection」と同じで、人気の「フォレスター」(S:HEVモデル)よりもリーズナブルだ。

ベースグレード「プレミアム ブラック S:HEV EX」

S:HEVモデル化で「Xモード」「コーナリングランプ」「ステアリングヒーター」などの装備を追加した一方で、「後席リクライニング」「後席シートヒーター」「パワーリアゲート」「ハーマンカードンオーディオ」「スマートリアビューミラー」はレス装備(オプション装着可能)となっている。後席リクライニングができなくなるのは、背後にバッテリーを搭載したためだ。

上級グレードの「プレミアム S:HEV EX」は上記のレス装備を標準で搭載(後席リクライニングはなし)しており、美しいタンの「ナッパレザーシート」が奢られているにもかかわらず、価格は約26万円アップの452.1万円に抑えられている。

開発を担当した商品革新本部 スポーツ車両企画室の小林正明PGMによると、「クロストレックと同一構造を採用したことは、価格低減のための“合理化”であって、決して手抜きではありません。お客様にどう思われるかはちょっと心配ですが、見た目も走りも、燃費も価格面でも、とてもいいいクルマができたので、ぜひ乗ってもらいたいと思っています」と話す。台数的には、ターボと合わせて月1,200台くらいまで伸びれば、と期待しているそうだ。

スバルはS:HEVとターボの2本立てが基本に?

スバルの人気SUVである「フォレスター」はターボとS:HEVの2本立て。レヴォーグ レイバックも同じ構成になった。

となると、「インプレッサ」や「クロストレック」が搭載しているもうひとつのパワートレイン「e-BOXER」(マイルドハイブリッド)はどうなっていくのか。スバルによると、電動化の進展と環境規制の強化を踏まえた商品ポートフォリオの見直しにより、2026年9月以降は在庫車販売のみとなるという。

【写真】レヴォーグ レイバックのS:HEVモデル