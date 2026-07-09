ホンダが小型車「フィット」の改良モデルを発売する。今回の改良は「スポーティー&コンフォート」がコンセプト。購入検討者からの要望に対応しつつ、実用性だけではないフィットの魅力向上を図ったという。

  • ホンダ「フィット」改良モデル

    ホンダ「フィット」の改良モデル

小型車の中では実用的? フィットのイメージ

小型車市場はトヨタ自動車「ヤリス」「アクア」、日産自動車「ノート」、スズキ「スイフト」などがひしめく激戦区。その中でフィットは、どんなイメージで見られているのか。開発責任者の磯貝尚弘さんは、「他社(の小型車)は、どちらかというとスポーティーという方向に流れているのですが、フィットのイメージは全体的に、『実用的』という方に少し偏っている」と分析する。

  • ホンダ「フィット」改良モデル説明会

    「フィット」に試乗した際には「シャキシャキ走るクルマだな」と思った覚えがあるので、「実用的」というイメージが強いのは少し意外だった

フィットの購入検討層から寄せられる要望で多いのは「スポーティーな外観」だ。今回の改良ではスポーティーな内外装を導入し、快適装備を充実させたうえで、グレード構成をシンプル化して選びやすいラインアップを整えた。

  • ホンダ「フィット」改良モデル

    「フィット」改良モデルのグレード構成は「X」「Z」「RS」「クロスター」の4種類。ハイブリッド車(e:HEV)は223.85万円～295.57万円、ガソリンエンジン車(XとZに設定)は180.62万円～236.5万円。改良前の価格帯は177.65万円～292.93万円だ

原点回帰? フィットはどう変わるのか

小型車にとって実用性は重要な要素。実際、フィットの実用性を評価する声は多いそうだが、イメージ(主に見た目)まで実用的である必要はない、というのがユーザーの心理なのかもしれない。

それにしても、なぜフィットの「実用的」というイメージが強まったのだろうか。磯貝さんは「ホーム(グレード)の顔だと思います。顔の雰囲気が実用的といいますか、言い方を変えると中庸といいますか……」と話す。

もともとフィットはスポーティーなイメージが評価されてきたクルマだったのだが、現行型に切り替わって、これまで培ってきたイメージが少し薄れた。今回の改良は、フィットが持っていたもともとのイメージを取り戻そうとする取り組みでもあるのだ。

  • ホンダ「フィット」改良前のモデル

    改良前の「ホーム」

  • ホンダ「フィット」改良モデル

    改良後の「Z」。スポーツバンパーやシャークグレーのトリムカバーなどでスポーティーな外装になった。装備面ではシートヒーター(前席)を標準化。IRカットフロントガラスを追加した

  • ホンダ「フィット」改良モデル

    改良後の「RS」。エクステリアはピアノブラックを基調にスポーティーさを強化。追加装備はマルチビューカメラ&ブラインドスポットインフォメーション(メーカーオプション)、ワイヤレスチャージャー、シートヒーター(前席)、ステアリングヒーター、IRカットフロントガラス、Honda CONNECTディスプレー、スポーツペダル

改良で狙う「フィットからフィット」への乗り換え

現行型フィットの発売は2020年2月。グレード構成については発売当時、ライフスタイルに合わせて選べる5つのタイプ(ベーシック、ホーム、ネス、クロスター、リュクス)を展開し、上下関係がはっきりしがちな従来のグレード展開からの方向展開を図った。現在(今回の改良モデル発売前)は「ベーシック」「ホーム(ブラックスタイル含む)」「リュクス」「クロスター」「RS」の5タイプ展開だ。

従来のグレード構成とは一線を画すタイプ別の商品展開は面白い挑戦だと思っていたのだが、磯貝さんによれば、「いっぱいありすぎて、(販売)現場としてはオーダーしにくい」という声があり、「お客さまの声としても、どれを買ったらいいかがわかりにくい」という反応があったそうだ。

今回の改良でグレード構成は「X」「Z」「RS」「クロスター」の4つになる。X→Z→RSという並びは他のホンダ車にも見られるグレード構成であり、わかりやすさが増した。

  • ホンダ「フィット」改良モデル説明会

    改良前後のグレード構成の変化。改良後のガソリン車とハイブリッド車の比率は25：75を想定。改良前とだいたい同じ比率だ

ちなみに「クロスター」はSUV風味を取り入れた独特な立ち位置で、「指名買い」が多い車種であるとのこと。女性客からは「かわいい」との評価も獲得しているそうだ。

  • ホンダ「フィット」

    「クロスター」(2022年10月のマイナーチェンジ時に撮影)

フィットは初代モデルの発売から25年のロングセラーモデル。日本市場の保有台数は129万台で、ホンダ車では「N-BOX」に次いで2番目に多い。今回の改良でホンダとしては、3代目(先代)モデルから4代目(現行型)モデルへの乗り換え促進を図りたいという思いもあるそうだ。3代目フィットのスポーティーな雰囲気を気に入って乗っているユーザーにとって、今回の改良が買い換えのきっかけになるのかどうかにも注目だ。ちなみに、改良モデルの先行受注は好調とのことだった。

【フォトギャラリー】フィット(RS)改良モデル

【フォトギャラリー】フィット(Z)改良モデル

藤田真吾

藤田真吾

ふじたしんご

生活するには自動車が必須な北陸の某県で生まれ育ちながら、運転免許証の取得後は都会暮らしとなったため、これまでに一度も自家用車を所有したことのないペーパー(紙)ドライバー。すでにマニュアルトランスミッションの操作もおぼつかないが、ひょんなことからマイナビニュース編集部で自動車業界を担当することとなった。クルマの取材歴は2016年から。これまでに軽自動車から超高級車まで、国産・輸入を問わず幅広い車種に乗り、作り手・売り手に話を聞いてきた。

この著者の記事一覧はこちら