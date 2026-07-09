ホンダが小型車「フィット」の改良モデルを発売する。今回の改良は「スポーティー&コンフォート」がコンセプト。購入検討者からの要望に対応しつつ、実用性だけではないフィットの魅力向上を図ったという。

小型車の中では実用的? フィットのイメージ

小型車市場はトヨタ自動車「ヤリス」「アクア」、日産自動車「ノート」、スズキ「スイフト」などがひしめく激戦区。その中でフィットは、どんなイメージで見られているのか。開発責任者の磯貝尚弘さんは、「他社(の小型車)は、どちらかというとスポーティーという方向に流れているのですが、フィットのイメージは全体的に、『実用的』という方に少し偏っている」と分析する。

フィットの購入検討層から寄せられる要望で多いのは「スポーティーな外観」だ。今回の改良ではスポーティーな内外装を導入し、快適装備を充実させたうえで、グレード構成をシンプル化して選びやすいラインアップを整えた。

原点回帰? フィットはどう変わるのか

小型車にとって実用性は重要な要素。実際、フィットの実用性を評価する声は多いそうだが、イメージ(主に見た目)まで実用的である必要はない、というのがユーザーの心理なのかもしれない。

それにしても、なぜフィットの「実用的」というイメージが強まったのだろうか。磯貝さんは「ホーム(グレード)の顔だと思います。顔の雰囲気が実用的といいますか、言い方を変えると中庸といいますか……」と話す。

もともとフィットはスポーティーなイメージが評価されてきたクルマだったのだが、現行型に切り替わって、これまで培ってきたイメージが少し薄れた。今回の改良は、フィットが持っていたもともとのイメージを取り戻そうとする取り組みでもあるのだ。

改良で狙う「フィットからフィット」への乗り換え

現行型フィットの発売は2020年2月。グレード構成については発売当時、ライフスタイルに合わせて選べる5つのタイプ(ベーシック、ホーム、ネス、クロスター、リュクス)を展開し、上下関係がはっきりしがちな従来のグレード展開からの方向展開を図った。現在(今回の改良モデル発売前)は「ベーシック」「ホーム(ブラックスタイル含む)」「リュクス」「クロスター」「RS」の5タイプ展開だ。

従来のグレード構成とは一線を画すタイプ別の商品展開は面白い挑戦だと思っていたのだが、磯貝さんによれば、「いっぱいありすぎて、(販売)現場としてはオーダーしにくい」という声があり、「お客さまの声としても、どれを買ったらいいかがわかりにくい」という反応があったそうだ。

今回の改良でグレード構成は「X」「Z」「RS」「クロスター」の4つになる。X→Z→RSという並びは他のホンダ車にも見られるグレード構成であり、わかりやすさが増した。

ちなみに「クロスター」はSUV風味を取り入れた独特な立ち位置で、「指名買い」が多い車種であるとのこと。女性客からは「かわいい」との評価も獲得しているそうだ。

フィットは初代モデルの発売から25年のロングセラーモデル。日本市場の保有台数は129万台で、ホンダ車では「N-BOX」に次いで2番目に多い。今回の改良でホンダとしては、3代目(先代)モデルから4代目(現行型)モデルへの乗り換え促進を図りたいという思いもあるそうだ。3代目フィットのスポーティーな雰囲気を気に入って乗っているユーザーにとって、今回の改良が買い換えのきっかけになるのかどうかにも注目だ。ちなみに、改良モデルの先行受注は好調とのことだった。

【フォトギャラリー】フィット(RS)改良モデル

【フォトギャラリー】フィット(Z)改良モデル