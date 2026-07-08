ボルボ・カー・ジャパンが電気自動車(EV)のフラッグシップSUV「EX90」を発売した。最大7人が乗れる3列シートの大型SUVで、既存車種「XC90」がEVに「正常進化」を遂げたようなクルマに仕上がっているという。実車を確認してきた。

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戦略的な価格設定にも注目

EX90は最大7人が座れる3列の独立シートを装備。各シートは個別に調整可能で、3列目を含む全員がカップホルダーやUSBポート(タイプC)を利用できる。2列目はスライドやリクライニング、折りたたみ式アームレストなどを備え、長距離移動も快適。3列目には170cmまでの2名が快適に座れるそうだ。後席はボタンひとつで個別に折りたためるので、荷室容量を手軽に拡大できる。

グレードは「EX90 Plus Twin Motor」(1,199万円)、「EX90 Ultra Twin Motor」(1,349万円)、「EX90 Ultra Twin Motor Performance」(1,399万円)の3種類。既存車種「XC90」のプラグハイブリッド車(PHEV)が1,294万円であるため、ほぼ同じ価格帯に収まっている。

普通であればEVはPHEVよりも高額になるところだが、ボルボでは今回、EX90/ES90の発売に当たって戦略的な価格設定を実施した。PHEVのユーザー、あるいはPHEVの購入を検討中の人たちに、すんなりとEVにスライドしてもらえるよう、あえてPHEVと同じ価格帯でEVを発売したのだ。

バッテリー容量は全グレード共通で106kWh、フル充電での航続距離は650km。基本的な動力性能はフロントモーターが最高出力177PS、最大トルク265Nm、リアモーターが279PS/405Nmで、「パフォーマンス」は前が299PS/390Nm、後ろが381PS/480Nmとなる。

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