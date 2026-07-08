ボルボ・カー・ジャパンは電気自動車(EV)のフラッグシップ・クロスオーバー「ES90」を発売した。日本では久しぶりとなるセダンタイプ(クロスオーバーと分類されている)の新型車は、「ボルボといったらステーションワゴンでしょ」と考えるユーザーの乗り換え先としてもぴったり? 実車を確認してきた。

Sが付くクルマは久々なボルボ

ES90は見た目が上下に少し厚みのあるセダンでありながら、5ドアハッチバックスタイルの実用性とSUVの広い室内空間および高い最低地上高を兼ね備えたクロスオーバー車だ。ボルボは以前、日本で車名が「S」から始まるセダンを販売していたが、このシリーズは2024年に終売となっていた。日本でボルボの「S」を買えるようになるのは久しぶりとなる。

グレードは「ES90 Plus Single Motor Extended Range」(979万円)、「ES90 Ultra Single Motor Extended Range」(1,129万円)、「ES90 Ultra Twin Motor Performance」(1,229万円)の3種類。2024年に終売となった「S90」のプラグインハイブリッド車(PHEV)が1,089万円だったので、ほぼ同じ価格帯に収まった(ボルボ・カー・ジャパンが収めた)格好だ。

PHEVに乗っている人はおそらく、自宅にクルマの充電環境を整備済みであるはず。ES90に乗り換えるハードルは低いものと考えられる。

外観は無駄のないシンプルかつクリーンなツルリとした造形が特徴

「シングルモーター」(後輪駆動)のバッテリー容量は92kWh、フル充電での航続距離は665km。モーターは最高出力333PS、最大トルク480Nmだ。

「ツインモーター」(4輪駆動)は106kWhの720km。モーターはフロントが299PS/390Nm、リアが381PS/480Nmとなる。豪華装備で速い最上級グレードだと考えればいい。

いろいろなクルマの価値を兼備する欲張りEV

ES90は5ドアハッチバックなので荷室が広くて使いやすい。後席は40:20:40の3分割で倒せる。すべて倒すと、荷室容量は大型ステーションワゴン「V90」並みになるそうなので、ES90はV90からEVに乗り換える際の選択肢にもなり得る。ちなみに、ボルボがV90のEV版(例えばEV90といったようなクルマ)を出すという計画は、現時点では聞こえてきていない。

ボルボ・カー・ジャパンの商品担当はES90について、「V90(エステート)、V90クロスカントリー、S90の全ての価値を兼ね備えた大型EV」だと説明していた。世界的にはセダンの人気が退潮気味で、SUVの人気はますます高まっていると聞く昨今だが、ES90は単なるセダン型EVではなく、SUVやステーションワゴンの価値も包摂した1台に仕上がっているらしい。

【フォトギャラリー】ボルボ「ES90」