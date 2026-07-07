サントリーは7月7日から8月3日まで、東京・渋谷のSHIBUYA CAST.で体験型イベント「BAR グラスとコトバ」第3弾を開催する。

本イベントは、壁一面に並ぶグラスと、さまざまな気持ちが書かれたコースターの中から"今の気持ちにぴったりなコトバ"を選ぶことで、その気分に寄り添ったカクテルを楽しめる体験型イベント。

第3弾では開催期間を従来の約10日間から約1カ月へ拡大。前半はソニーミュージックとのコラボレーションにより、120組のアーティストの歌詞を取り入れた「あの名曲の歌詞で注文できるBAR」として展開する。

前半は120組のアーティストの歌詞がテーマ

開催前半(7月7日～7月21日)のテーマは「あの名曲の歌詞で注文できるBAR『グラスと歌詞のコトバ』」。

120組のアーティストの楽曲の歌詞から、自分の気持ちに合うコトバを選ぶことでカクテルを注文できる。コースターの裏面には該当楽曲のSpotifyリンクへアクセスできる二次元コードも掲載され、イベントをきっかけに楽曲も楽しめる。

参加アーティストには、YOASOBI、King Gnu、緑黄色社会、LiSA、JUJU、いきものがかり、幾田りら、ASIAN KUNG-FU GENERATION、KANA-BOON、SPYAIR、FLOWなど120組以上が名を連ねる。

後半は人気クリエイターによる書き下ろしの言葉も

後半(7月23日～8月3日)は「あらゆる気持ちで注文できるBAR『グラスとみんなのコトバ』」として開催。

総勢17名の人気クリエイターや作家による書き下ろしのコトバから、自分の気持ちに合うものを選び、その気分に寄り添ったカクテルを提供する。また、後半限定で夏のカクテル約10種類も追加される予定だ。

アルコールだけでなくノンアルコールカクテルにも対応し、アルコール度数の調整も可能としている。

2つの空間でBAR体験を楽しめる

会場には、壁一面にカクテルグラスが並ぶ展示空間「GLASS ROOM」と、本格的なBAR空間「BAR ROOM」を用意。

来場者はGLASS ROOMで選んだグラスとコトバをバーテンダーへ渡し、その場で気持ちに寄り添ったカクテルを提供してもらえる。提供時にはバーテンダーによるカクテルの解説も受けられ、イベント限定のカクテルブックもプレゼントされる。

昨年は約3,900人が来場

サントリー担当者は、「昨年は全日程の予約が数日で完売し、約3,900名のお客さまにご来場いただいた。今回は会期を約1カ月に拡大し、120組ものアーティストの歌詞も加えることで、さらに多くの方に楽しんでいただける体験へ進化させた」とコメント。

「普段バーに行かない方にも気軽に足を運んでいただき、このイベントをきっかけにお酒の魅力や、誰かと時間を共有する楽しさに触れていただければ」としている。

開催概要

イベント名：「BAR グラスとコトバ」presented by SUNTORY

開催期間：2026年7月7日～8月3日

時間：11:00～20:15(最終入店19:30、各回45分)

会場：SHIBUYA CAST. SPACE(東京都渋谷区渋谷1-23-21)

料金：1,000円(税込)

対象：20歳以上

予約：公式サイトで受付(先着順)

※決済はクレジットカード、交通系電子マネー、iD、QUICPayなどに対応。QRコード決済、現金は利用不可。