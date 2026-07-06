トヨタ自動車「RAV4」とマツダ「CX-5」のデザインは対照的といっていいかもしれない。各モデルの特徴を確認し、見比べてみよう。

「RAV4」と「CX-5」の徹底比較で掲載した写真を一気に見る

RAV4は四角いモダンオフローダー

現行型RAV4(6代目)の開発コンセプトは「Life is Adventure」。5代目が掲げていた「日常の冒険心」の可能性をさらに広げるため、より自信に満ち、あらゆる用途に対応でき、より効率的に、もっとダイナミックに、さらに人や社会とますますつながっていく、そんな人生という冒険がもっと楽しめるクルマとしてのデザインに注力した、というのがトヨタの説明だ。

現行型「RAV4」(6代目)の写真を一気に見る

新型RAV4には都市型の「Z」系と、オフロード感を高めた「アドベンチャー」系の2つのデザインワークがある。今回撮影したのは「アドベンチャー」の方だ。

フロントはトレンドの「ハンマーヘッド」を採用しており、Zがバンパー一体型のグリルを採用しているのに対し、アドベンチャーではそれをワイルド化して縦の比率を大きくした別体型のマットブラックフロントグリルを装着。ノーズピークをあえて高くしたり、バンパー下部に大型のスキッドプレートを取り付けたりしたことで、オフロード車らしい顔つきになっている。

サイドはワイドトレッド化したことに合わせて専用の大型アーチモールを装着。「Big Foot」と呼ぶ大径タイヤ(235/60R18のヨコハマ「アドバンV61 E +」)と四角く張り出したマットブラックのオーバーフェンダーが、外装カラーの「エバーレスト」(黒に近いメタリック入りのダークグリーン)によく似合っていて、本物の“道具”感を強調している。

全体としては直線基調で各パーツのエッジが効いた、四角いモダン・オフローダー的なイメージだ。

CX-5はエモーショナルな都会派SUV

新型CX-5(3代目)の開発コンセプトは「新世代エモーショナル・デイリーコンフォート」。マツダが得意とする「魂動デザイン」と「人馬一体の走り」を踏襲しつつ、ユーザーの要望を目一杯取り入れるという新たな試みに挑戦し、「日常からレジャーまでの多様なライフスタイルに寄り添うクルマ」としてデザインしている。

新型「CX-5」(3代目)の写真を一気に見る

好評だった2代目のデザインを踏襲しつつ、相似形で拡大した「魂動」デザインのフロントは、伝統のシグネチャーグリルにL字2段のデイタイムランニングライトを組み合わせた「ネコ科」のシャープな顔つき。ライト中央に入る赤いアクセントは、初代「ロードスター」をオマージュしたのだという。

曲線と曲面で構成するサイドのルックスは、ロングノーズを強調した美しいプロポーションになっていて、4輪がグッと踏ん張った造形へと進化。先代ではドア部分に彫りの深いリフレクションが見られるのが特徴だったが、新型ではキャラクターラインを極限まで減らし、シンプルな表現とした。

リアは「M」ロゴのブランドエンプレムではなく、バラ文字の「MAZDA」ワードマークを新たに採用。海外の高級モデルによく見られるモダンなデザインだ。

これらの新たな試みとともに、上質なプレミアム感を醸し出しているのが新型CX-5の特徴といえる。

【フォトギャラリー】トヨタ「RAV4」

【フォトギャラリー】マツダ「CX-5」