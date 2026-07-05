株価や決算だけでは、その会社が本当に信頼できるかどうかは分かりません。投資のプロが重視するのは、株主総会で見える「会社の姿勢」です。質問への対応や運営方法には、その企業の本質が表れるといいます。『投資がうまくいく人の当たり前』（新井和宏／アスコム）から、投資判断に役立つ"会社の見極め方"を紹介します。

株主総会は「議決内容」より「運営の姿勢」を見ろ

企業の姿勢は株主総会の運営方法に表れる

個別株に投資するなら、株主総会はできる限り参加するようにします。総会では何を見ればいいのか。

株主総会で投資家が関心を持つのは、総会で提出された議案に対してどれくらい反対票が出ているか、議案が適切に処理されているかといった「議決内容」に関する情報です。

当日の出席者数や委任状の比率を細かく見て判断材料にする投資家は、これまでほとんど見たことがありません。

株主総会の運営方法には、企業の姿勢が非常にわかりやすく表れます。株主総会は、誰がどれだけ参加するかを事前に予測できず、会場の準備にも大きなコストがかかります。そのため、多くの企業には「できれば静かに終わらせたい」という本音があり、株主が参加しにくい日程を選ぶケースも見られます。

たとえば、複数の企業が同じ日に総会を行う「集中日」にあえて日程を合わせることで、株主が出席しづらくなる状況をつくる企業もあります。

一方で、株主との対話を重視し、参加者を増やそうとする企業もあります。土日に開催したり、集中日を避けたりと、株主が参加しやすい環境を整えるよう工夫している企業は健全な姿勢を持っていると感じます。

さらに、同じ「総会」でも、当日の運営には会社の温度感がはっきり出ます。たとえば、受付から会場案内がスムーズで、質問の時間を十分に確保し、質問者の発言を途中で遮らない会社があります。こうした会社は「株主と向き合う前提」で場をつくっているといえるでしょう。

反対に、開始直後から「ご質問は手短に」「同趣旨の質問はまとめます」と強調し、質問が出そうになると議長が急いで打ち切ろうとする会社もあります。

もちろん時間管理は必要ですが、最初から早く終わらせることが優先されている総会では、対話の姿勢を感じにくいのも事実です。

総会の運営方針だけでなく、企業の細かな判断にも姿勢が表れます。

ある企業は決算日を3月20日に設定し、月末に決算を迎えると取引先が困ることを踏まえて日程をずらしていました。このように、取引先の状況まで配慮した対応には、企業としての価値観や誠実さがにじみ出ます。

同じように、質問への答え方にも「姿勢」は出ます。

都合の悪い質問に対して、論点をずらして煙に巻くのか。「それは次回の課題として持ち帰ります」と言いながら、後日IR資料やサイトで補足するのか。後者のほうが、少なくとも説明責任から逃げない会社だと感じます。

日本では、所作や細部から本質を読み取る文化がありますが、企業も同じで、総会の日程設定や決算日の工夫といった細やかな配慮に、その企業の本質的な姿勢が表れます。こうした点を丁寧に見ていくことで、経営のスタンスを読み取ることができます。

「議案の賛否」だけでは見えないものが、運営方法を通して浮かび上がってきます。株主を「手間」と見る会社なのか、「関係者」として遇する会社なのか。株主総会は、その違いがもっともわかりやすく表に出る場のひとつです。

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