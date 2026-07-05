「完全栄養食」と言われる卵ですが、実はそれだけでは足りない栄養素があります。しかし、身近な食材を組み合わせるだけで、その弱点は簡単に補えます。今回は、『その食べ方は栄養を吸収してません』(木内麻里著、日比洋子栄養監修／青春出版社)から、卵を"真の完全栄養食"に近づける食べ方を紹介します。

卵にこの「2つの栄養素」をプラスすれば最強!

卵はよく「完全栄養食」といわれますが、前項でも触れたように、正確には「ほぼ完全栄養食」です。

卵が完全栄養食といわれるのは、そのバランスがパーフェクトだから。アミノ酸スコアは、食品に含まれるたんぱく質を構成する必須アミノ酸のバランスを数値化したものですが、卵はこのアミノ酸スコアが100点満点です。

これだけでも卵は十分に優れた食材なのですが、これに2つの栄養素を加えたら最強です。それがビタミンCと食物繊維。卵に足りないこの2つの栄養素を補えば、「真の完全栄養食」になります。

最近は食品が値上がりして、スーパーで買い物をするのも躊躇してしまいがち。卵も例外ではありません。

でも、そのお値段の差は数百円程度です。栄養面を考えると、卵は非常にコスパがいいので、できればいいものを買うことをおすすめします。

殻が薄いものや、黄身が小さいものは、それだけ栄養価も低い可能性があります。平飼いの卵を、とまでは言いませんが、いつもの卵より〝少しだけ〟いいものを買うことを意識してみましょう。

「値段=鶏の飼料がいい」ということでもあります。

たとえば、日本人が不足しがちなビタミンDを増やしたければ、サプリメントを摂るのもひとつの方法ですが、飼料にビタミンDが添加された卵を食べれば摂ることができます。栄養監修を担当している日比洋子さんによると、栄養カウンセリングでビタミンDの血中濃度が意外と高めの方に話を聞くと、ビタミンD入りの卵を食べているケースもよくあるそうです。

スーパー以外にも、養鶏場の直売所などで卵が売られていることがあります。新鮮で栄養価が高そうなものを見つけたら、ぜひ買ってみてください。

《食べ方アドバイス》

サラダを食べるとき、ビタミンCが豊富に含まれるパプリカや、ビタミンCと食物繊維が含まれるレタスにゆで卵をトッピングすると、真の完全栄養食のサラダになります。

ブロッコリースプラウトを加えるのもいいですね。スーパーフードとも呼ばれていて、ビタミンCや食物繊維はもちろん、β-カロテンや葉酸などのビタミンやミネラルも多く含んでいるので、サラダのトッピングにぴったりです。