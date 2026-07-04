LIFULL HOME'S(ライフルホームズ)は、東京23区の2026年新築マンションの平均価格についての調査結果を6月23日に発表した。調査は2026年1月〜5月の期間、LIFULL HOME'Sで掲載した東京23区の新築マンションの平均価格と1平米(㎡)あたり平米単価を算出し、比較した。

東京23区の新築マンション平均平米価格の推移

2026年の新築マンション平均価格の最高額は千代田区の3億5,150万円で、東京23区で唯一の3億円台だった。次いで2億円台のエリアが6区(中央区・港区、文京区、目黒区、渋谷区、豊島区)、1億円台のエリアが12区(新宿区・墨田区・江東区・品川区・大田区・世田谷区・中野区・杉並区・北区・荒川区・板橋区・足立区)となっている。

同調査の開始以降初めて、墨田区(1億3,810万円)、荒川区(1億601万円)、板橋区(1億240万円)、足立区(1億1,166万円)の4区で平均価格が1億円を突破。平均価格が1億円を超えるエリアは東京23区中19区(全体の約8割)に達し、都内における高価格帯エリアが拡大していることが分かった。

また、平均平米単価は230.5万円、前期比111.3%。前期よりも平米単価が伸びた区は18区で全体の約8割を占めている。なかでも最も平米単価が大きく上昇したのは墨田区(前期比174.9%)で、目黒区(同151.0%)、文京区(同141.1%)が続いた。

東京23区の新築マンションの平均平米単価の価格帯に注目すると50万円単位で7階層に分かれた。

2025年の調査は5階層(標準価格帯、中堅価格帯、上位価格帯、高位価格帯、最上位価格帯)だったが、空白となっていた250万円から300万円の「準高位価格帯」、350万円から400万円の「準最上位価格帯」に該当するエリアが登場し、東京23区の平均平米単価の細分化が分かった。

東京23区全体では新築マンションの価格上昇が続き、なかでも千代田区の平均平米単価は427.9万円と上昇幅が顕著で、23区で唯一400万円を超える「最上位価格帯」に達した。また、「準高位価格帯(250万から300万円)」「上位価格帯(200万から250万円)」は9区がひしめき合い、年ごとの価格変動が大きく、住宅ニーズの高さがうかがえる結果に。

一方で、「標準価格帯(100万円から150万円)」や「中堅価格帯(150万円から200万円)」にも9区が位置している。平米単価の上昇は比較的緩やかで、都心部の価格急騰が進む中でも住まい購入の検討者にとって現実的な選択肢になっていることがわかった。

東京23区の新築マンション市場では、これまで都心部だけの話だった「億ション」が郊外寄りのエリアにも広がり始めている。今回初めて墨田区、荒川区、板橋区、足立区で平均価格が1億円を突破したことは、住宅価格高騰が一部の高級住宅地だけでなく、23区全体へ波及していることを示している。